MÉRIDA, Yuc.- Hace diez años les prometieron apoyos para que pudieran continuar con sus estudios. La promesa nunca se cumplió y los tres mejores promedios de Yucatán de la prueba Enlace 2007, estudiantes de La Esperanza (comisaría de Chemax), hoy son talentos desperdiciados, con estudios truncos. Ahora son jóvenes empleados o subempleados,con los sueños rotos, y se enfrentan a una realidad abrumadora ante su precariedad económica y la falta de herramientas.

Hace una década, Yucatán fue noticia nacional e internacional, los alumnos de un joven instructor del Conafe, en una pequeña comisaría perdida entre los límites de esta entidad y Quintana Roo, a más de 300 kilómetros de Mérida, obtuvieron los promedios más altos del Estado en la prueba Enlace. Estos alumnos de primaria tomaban clases en una palapa y carecían de agua potable y energía eléctrica.

Como parte de una investigación periodística, Milenio Novedades localizó a Azael, Carlos y Rosa Canul Chi, quienes son parte de una comunidad conformada por familiares; ahí hablan español, pero el idioma que más dominan es el maya.

Al conocer el caso, Ivonne Ortega Pacheco, quien acababa de asumir como gobernadora de Yucatán, consideró que los chicos merecían tener una escuela y se comprometió a construirla. Además giró instrucciones para que además estos alumnos y el instructor de Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quien los había preparado, recibieran una beca para continuar con sus estudios. La escuela estuvo lista en los siguientes meses, se inauguró en 2008 para el nuevo ciclo escolar.

Raúl Godoy Montañez era el secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) e impulsó el programa Niños Alfa, en el cual se atiende a estudiantes con mayor potencial educativo; en ese entonces, se le encargó la atención de este pequeño equipo, pero salvo las reuniones que se organizaron en Mérida y en la propia comunidad para celebrar a los niños e inaugurar el plantel, nadie, ni los padres de familia, ni el instructor Rodolfo Adrián Pech Pool, supieron más de él.

Ni Godoy Montañez ni la exgobernadora verificaron el cumplimiento de los compromisos ni la beca al capacitador Conafe, que se redujo a un simple apoyo de transporte.

Abandono

Hoy, el Secretario de Educación en el Estado es Víctor Caballero Durán, quien tiene la posibilidad de pagar y salvar esa deuda histórica y moral con los alumnos de esta comunidad. Cuando se dieron los resultados de la prueba Enlace, este funcionario era director del subsistema Colegio de Bachilleres.

Las únicas autoridades educativas que llegan a la zona de La Esperanza son los representantes del Conafe, quienes tienen su sede en Tizimín, y que a pesar de sus intentos no han podido gestionar apoyos para adquirir las pilas que hacen falta para que funcionen las celdas solares, en una ocasión les dijeron que les podían dar computadoras, pero al final no se las dejaron porque no tienen cómo hacer que enciendan.

Las condiciones del lugar son pésimas

Los últimos datos de la Prueba Enlace realizada en 2013 indicaron que esa comunidad de Chemax tiene muy alto grado de marginalidad, a pesar de eso tiene una asistencia del 100 por ciento de los alumnos, pero su promedio escolar en primaria disminuyó, era de 390.00 y en secundaria de 427.02.

Durante un nuevo recorrido que Milenio Novedades realizó a esta comunidad, encontró que esa semana no había clases porque el instructor estaba en un curso; al día siguiente, jueves 25 de mayo, la delegada del Conafe en la entidad, Jessica Saidén Quiroz, realizó una visita “sorpresa” en la zona, en la Coordinación Regional 02 en Valladolid, donde los 131 líderes educativos comunitarios estaban en su quinta reunión de tutoría del actual ciclo escolar en la Coordinación Regional 02 en Valladolid, estuvo cerca, pero no llegó a La Esperanza.

Los tres talentos 'desperdiciados'

Azael Canul Chi

Obtuvo promedio de 9.3 en Español y 9 en Matemáticas, ganó incluso en 2003 el concurso estatal del Niño y la Mar, hoy trabaja en una zapatería en Quintana Roo, donde obtiene ingresos mensuales de seis mil pesos, cada 15 días regresa a su comunidad.

Carlos Canul Chi

También destacó en la prueba Enlace de 2007. No estudia. Ya es papá, aunque recién alcanzó la mayoría de edad. Trabaja recolectando miel en la zona de Tulum, Quintana Roo.

Rosa Canul Chi

Tiene 18 años, trabaja en una farmacia en la comisaría de Popolnah, Tizimín, donde depende de las ventas para obtener hasta 500 a la semana; para reducir sus gastos, no viaja todos los días a su comunidad, sino que en ese poblado se queda en casa de una tía.