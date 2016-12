No todos los casos tienen el mismo grado, por lo que es necesario acudir a expertos en el tema.

Jorge Moreno/ SIPSE

MÉRIDA, Yucatán.- En mi trabajo es común toparme con supuestos casos de exorcismo. Sin embargo, en un alto porcentaje de las veces la gente confunde lo que esto significa y en el peor de los casos se trata sólo de una sugestión.

Un exorcismo es un ritual por el cual se saca a una entidad maléfica que se ha apoderado momentáneamente de una persona. En este ceremonia se intenta limpiar de energías negativas y malas influencias un lugar, a una persona o a un objeto.

En muchas ocasiones hay espíritus que inundan un espacio tratando de molestar a sus habitantes por mandato, es decir, que otras personas los envían con el fin de hacer daño a través de súplicas, órdenes o seduciéndolos para que ejecuten esos actos.

Es entonces cuando las cosas se tornan de una mala manera, parecen fuera de lo normal y comienzan a verse y sentirse determinados efectos negativos sin sentido en el entorno.

Plantas que se secan, animales que cambian bruscamente su carácter, malos olores de origen desconocido son algunos de los síntomas de que algo no está bien y puede ser causado por agentes espirituales extraños.

No todos son iguales

Es conveniente saber que existen grados de posesión, porque no en todos los casos se trata de situaciones extremas como se ha visto en películas.

Algunas posesiones comienzan con lo que se llama "obsesión", donde la persona recibe constantemente un bombardeo invisible destinado a quebrar su estabilidad emocional. Su razón comienza a declinar y su fortaleza anímica también. Puede que sienta olores extraños y sus pensamientos sean aberrantes, esto significa el intento de dominio por parte de una entidad espiritual no grata.

Los agentes espirituales cambian los objetos de lugar para hacer dudar a la persona de su memoria y su cordura. De esta forma, la seguridad se convierte en inseguridad y su carácter cambia paulatinamente hasta convertirse en una persona insoportable.

En ocasiones los espíritus se recuesten sobre la persona, ya sea en sus hombros, cabeza o se pegan a su cuerpo energético. Esto hace que la víctima tenga cierta sensación de molestia e inseguridad, además facilita que los espíritus tomen el mando de sus funciones vitales. Por lo anterior se tiene que prácticar el exorcismo a tiempo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los síntomas descritos tienen que ver directamente con posesiones, pues antes hay que investigar las posibles causas para no caer en psicosis.

Otro factor importante es no caer en manos de charlatanes que sólo tratan de lucrar cobrando por el servicio; la mejor opción es acudir con personas que lo hacen sólo por ayudar.

Casi todas las religiones practican ceremonias de exorcismos. Antes, la Iglesia Católica las realizaba mucho más que ahora, aunque hasta no hace mucho tiempo atrás no permitía los exorcismos. En la actualidad el catolicismo ha revisado sus motivos y permite hacer exorcismos con más asiduidad que antes. Aún así trata el caso con mucha cautela y no siempre los autoriza.