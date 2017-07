MÉRIDA, Yuc.- A tres meses del cierre de la tienda Chedraui en la Plaza Cristal, ícono de Paseo Montejo, la situación ha orillado a diversos comerciantes a vender sus locales y buscar nuevos rumbos, ya que cada vez son menos los meridanos que acuden a dicha área.

“Lo único que nos mantiene en pie es la Unidad de Servicio Electrónico (USE), si no después del cierre del súper nos hubiéramos visto obligados a cerrar; aunque nos encontramos ‘sobreviviendo’ no le queda mucho tiempo a la plaza para que tenga el mismo desenlace que plaza comercial Buenavista”, destacó Pedro Rosado, dependiente de una papelería ubicada a un costado de lo que fuera Chedraui.

Y es que ante los locales vacíos, los comerciantes desconocen cuál será el rumbo que tendrán que tomar en los próximos días, debido a que los propietarios del terreno les pusieron un ultimátum para después del cierre de la tienda o vendían o esperaban a que la gente deje de llegar al lugar.

“Tuve que despedir a mis empleados porque ya no me alcanzaba para pagarles un sueldo, por lo que también tengo que rematar mi mercancía; pago por la renta cinco mil pesos, si me voy a otro centro comercial, tendría que desembolsar 10 mil pesos, dinero que no tengo”, indicó Pedro Rosado.

Durante un recorrido realizado se constató que de los 20 locales comerciales sólo 10 se resisten a “morir” y entregar su espacio al supermercado, ofreciendo en sus anaqueles promociones y descuentos para los pocos asistentes que acuden a la plaza.

“Encargados del súper nos ofrecieron cantidades que se nos hacen muy por debajo del valor real de los comercios; sin embargo, algunos se han visto en la necesidad de vender para recuperar algo de la inversión que hicimos a los locales”, aseguraron comerciantes.

Indicaron que hace unos días les avisaron que la próxima semana personal de la tienda acudirá a desmantelar las escaleras eléctricas que dejaron de funcionar tras el cierre del supermercado, mismas que serán llevadas a una sucursal de la Ciudad de México.