La frase equidad de género debe irse erradicando, habida cuenta de que las mujeres han demostrado que pueden -y muy bien- desempeñar casi cualquier actividad de los varones; el casi es mínimo para la gama de profesiones, oficios y actividades en que ellas han incursionado, en algunos hasta con mejor desempeño que ellos.

Como dice un eslogan de la Sedena: “Los estereotipos son suposiciones sobre lo que debe ser o hacer una persona dependiendo si es hombre o mujer”. Y ellas han roto este paradigma que las encajonaba en roles predeterminados en función de su género, un concepto anacrónico.

Actualmente, ya no son sólo secretarias, maestras, enfermeras, meseras o cocineras. Ahora, además de amas de casa (que ya de por sí es un arduo trabajo que pocos hombres se atreven a realizar), hay más doctoras, ingenieras, abogadas, contadoras, periodistas, legisladoras o alcaldesas, y cada vez más mujeres se desempeñan como policías, albañiles, electricistas, carpinteras, etc. Por eso no debe extrañar que varias leyes se hayan adecuado para permitir la equidad de género en cargos y puestos que se arrogaban los varones.

También han avanzado en terrenos “exclusivos del hombre” como las fuerzas armadas, donde se les confinaba a trabajos administrativos o de sanidad; hoy se les han abierto las puertas en todas las áreas para llegar a ocupar los puestos más altos. Las leyes orgánicas de la Sedena y Semar han sido reformadas para abrirles escalafón y permitirles que puedan ascender a generales y almirantes. Cuando eso ocurra, esas nuevas generaciones estarán en el círculo rojo del mando, con otra mentalidad y nuevos retos que sabrán como salvaguardas de la nación.

Y todo ello, sin dejar de lado las faldas, sin desatender a sus familias. Por ello, adelanto mi felicitación del 10 de mayo a las mujeres que además de ser madres se han realizado en el mundo laboral. Todo ello ganado no con pantalones, sino con esfuerzo, voluntad e inteligencia.

Anexo "1"

Leyendo la Cartilla

La Cartilla de Equidad y Género del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos dice que "todos los hombres y las mujeres debemos tener los mismos derechos y oportunidades, un ser inferior es aquel que se cree superior".

Y estos son los compromisos que se adquieren al aceptar la equidad de género:

1.- Suprimir o contrarrestar los roles tradicionales en la inserción o búsqueda de actividades laborales femeninas y masculinas.

2.- Alentar la participación de mujeres y hombres en las actividades de desarrollo profesional y en las ocupaciones en las que no han tenido representatividad tanto el hombre como la mujer.

3.- Adaptar las condiciones de trabajo, así como ajustar la organización de horarios y actividades a un ambiente de equidad.

4.- Velar porque tanto los hombres como las mujeres, compartan mas las responsabilidades laborales, familiares y sociales.