Mercantes contra navales (y II)

Cuando este sábado la Secretaría de Marina asuma el control de los 103 puertos nacionales y releve en el mando de las capitanías a los mercantes, se habrá producido una fractura en la “obra viva” de las relaciones entre la Armada y la Mercante, que requerirá de mucha voluntad para repararla y mantener con buen rumbo el buque en el que navegan juntos: México.

Si bien no se debe culpar de esa ruptura al titular de la Semar –sus visitas a las escuelas náuticas de Veracruz y Mazatlán así lo indican–, representantes de la Marina Mercante, y me refiero a los que tienen muchas singladuras, no a quienes están detrás del escritorio en la SCT, han comprado la idea de que la Armada quiere ampliar su poder a través de la Autoridad Portuaria Nacional.

Precisamente desde la Escuela Náutica de Mazatlán me compartieron el reportaje de Newsweek en español El Poder de la Marina (9-VI-07,de la periodista Ana Lilia Pérez, en el que se desataca que uno de los argumentos para ceder las capitanías a la Armada es la infiltración del crimen organizado en el ámbito náutico, como los millones de pesos que están en juego en la operatividad del comercio marítimo.

El trabajo revela que el titular de la Semar ofreció al capitán de altura Marcelino Tuero Zorrilla, presidente del Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante; su mejor disposición para atender las inquietudes de los mercantes; Tuero Zorrilla contestó al almirante Soberón Sanz que lamentaba “que su invitación se produzca ahora que la Secretaría de Marina-Armada de México despojó a la SCT de la función de autoridad marítima, la cual en la gran mayoría de los países con democracias e instituciones consolidadas se encuentra en manos de civiles”.

Tuero Zorrilla, hijo del fundador de la Escuela Mercante de Veracruz, considera que "(el presidente) Peña les dio ese regalo a los marinos para tener su respaldo. Por su bajísimo nivel de aprobación entre los ciudadanos quiere tener el respaldo de los militares".

Es imposible que se dé la ciaboga para que la Mercante conserve bajo su mando las capitanías, pero pueden abonar para que esa decisión presidencial no provoque más daño en las relaciones entre caballeros del mar.

¡Mujer al agua!

La caída al mar de una cadete de la H.Escuela Naval, durante el viaje de instrucción del buque escuela Cuauhtémoc, es un hecho lamentable que puede tener varias aristas. El incidente ocurrió el domingo pasado cuando el velero navegaba del puerto egipcio de Said hacia Mumbai (Bombay), capital financiera de India y punto de su itinerario.

En un comunicado oficial, la Semar dijo que la cadete Eva Lidia realizaba prácticas de maniobras durante la navegación y debido a las condiciones meteorológicas imperantes en el área cayó al agua. Al día siguiente, el portavoz de la Armada india publicó en su cuenta de Twitter: "La India se suma a las operaciones de búsqueda y rescate para buscar a una cadete mujer barrida de la borda del buque escuela mexicano 'Cuauhtémoc' 560 millas náuticas al oeste de Bombay".

Son muchos días para que un ser humano pueda sobrevivir en el mar, pero los milagros existen, y eso deseamos para la cadete Eva Lidia y su familia. Primero eso y después el deslinde de responsabilidades.