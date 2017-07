El PRI de la nueva generación presume de ser el de los grandes constructores de las instituciones que hoy legitiman al Estado, con sus políticas que les permiten realizar programas -habría que evaluarlos para ver su eficiencia y eficacia y analizar si cumplen sus objetivos- especialmente a los más necesitados.

Hay pánico escénico entre los priistas, sobre todo los de más de treinta, ya que muchos, cuando eran adolescentes, vivieron la grandeza del PRI, aquel al que nadie le arrebataba nada y ni siquiera imaginaba perder la Presidencia y esa seguridad los desbordaba con actitudes de soberbia; el temor se ha vuelvo a posesionar en el PRI, ya que sabe que puede perder la silla presidencial y muchos se quedarán sin empleo o sin manejar programas y eso les quita el sueño.

La generación de los ochenteros, que creció escuchando a Timbiriche y “Soy un desastre”:

“Hoy me doy cuenta que me haces falta, y me pregunto qué pasaría si de repente tú te marcharas, para siempre de mi vida… Soy un desatore cuando tú te vas de casa…ya estoy cansado de comidas enlatadas”...