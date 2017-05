La sesión del PAN

La convocatoria del Comité Directivo Estatal del PAN para realizar su segunda asamblea de Consejo Estatal era para analizar y en su caso aprobar tres puntos importantes: las cuentas de 2015, el origen y las multas del mismo año por el INE y la asignación de presupuestos a cada municipio.

Todo estaba transcurriendo con calma hasta que el factótum del Ayuntamiento de Mérida, Roger Torres, dijo por el celular a varios presentes que había que boicotear esa reunión y lo pedía en nombre del alcalde de Mérida, y pobre de quien lo desafiara.

El Consejo alcanzó el quorum requerido; el primero en hablar fue el exalcalde de Mérida Renán Barrera, quien le dijo al líder del PAN, Raúl Paz: “Es una atentado a la sesión pretender hacer un boicot a la institución y el partido no puede estar secuestrado por una tribu, esto tenemos que documentarlo y enviarlo a la Comisión de Orden del CEN con Ricardo Anaya; me preocupa que vehículos del Comité Estatal sirvan para repartir leche y tinacos de un diputado federal. Aquí está Alfredo Rodríguez, que compitió contigo, presidente, y yo que no te apoyé en la interna, pero es más fuerte la institución que los intereses personales". El exsenador Rodríguez señaló que coincidía con Renán Barrera.

La diputada federal Kathia Bolio molesta dijo: "¿Cómo alguien que aspira a ser gobernador pretende destrozar a su propio instituto político”; también pidió que destituyera a Manuela Cocom como secretaria de Promoción Política de la Mujer por no estar presente en temas de importancia para los panistas.

El tesorero, Manuel Sánchez, daba a conocer los montos de la deuda y las multas del INE al PAN: en 2015 fueron de cinco millones 63 mil 623, de los cuales tres millones 600 mil fueron de gastos no comprobados de la campaña de Mauricio Vila; Renán Barrera pidió que el alcalde devuelviera ese dinero, porque en el partido “a todos los que somos candidatos nos hacen firmar un pagaré en blanco, para que en caso de multa por nuestros errores no lo pague la institución”. El exalcalde aclaró que el responsable de ello fue el coordinador general de campaña de Vila, Roger Torres. El exalcalde de Tecoh Fernando Achach expresó:“Por eso ese canijo (Torres) quería boicotear la reunión" pero que pague las consecuencias. El tesorero expuso que también el Comité Municipal de Mérida no ha podido comprobar una deuda de medio millón de pesos y por eso se le tienen retenidas sus ministraciones.

El expresidente del PAN en Tizimín Enrique Chan comentó que a los comités del interior del Estado, “por cinco pesos que no comprobamos nos retenían nuestro dinero mensual.

Raúl Paz externó que la vida democrática en el PAN es un gran baluarte y“no le tengo miedo a las competencias internas, y es por ello que le solicitaré al CEN que todas las candidaturas, incluida la del gobernador, sea por elección de la militancia".