Las estrategias

El domingo pasado estuvo en Mérida con éxito el virtual candidato a la Presidencia de la República de Morena, Andrés Manuel López Obrador; desde hace más de dos meses podían observarse en los paraderos de camiones la invitación a acompañarlo en el Parque de la Paz; pero a la aspirante al mismo cargo por el PAN -la mejor evaluada-, Margarita Zavala, dirigentes panistas le intentaron boicotear su contacto con la militancia de Yucatán.

Un día antes el priismo yucateco reunió a más de 10 mil personas en Xmatkuil, comisaría de Mérida, donde le dieron un espaldarazo al primer tricolor de Yucatán, el gobernador Rolando Zapata; ahí, a diferencia de los panistas, los del PRI no sabotearon la concentración; en el mensaje el subsecretario de Gobierno Gaspar Quintal, en su calidad de relator de la asamblea, recordó las palabras del asesinado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio: “México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío, no quiere”. No asistió la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

Regresando al evento de la fundación “Yo con México”, que apoya la postulación de Margarita Zavala a la Presidencia, se vio el boicot por parte del CDE del PAN que preside Raúl Paz; con varios líderes municipales y algunos alcaldes se comunicó el secretario general Miguel Rodríguez para ordenarles que no asistieran al evento y que, si querían ser candidatos, apoyaran al exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle.

El alcalde Mauricio Vila Dosal comió en privado con Margarita Zavala; le señaló que está entre varios fuegos cruzados: para empezar el líder estatal Raúl Paz está promoviendo a través de la estructura panista el apoyo a Moreno Valle (en Mérida hay gran cantidad de propaganda de dicho personaje) y el exalcalde Renán Barrera es operador del presidente Ricardo Anaya y quiere presionar para ser candidato a gobernador, aunque no tiene estructura, pero juega al golpeteo político. A Margarita le enseñaron las encuestas en donde Renán Barrera está bajando, pero insiste en que si no es al gobierno le den la candidatura a la Presidencia Municipal de Mérida. El alcalde decía: “No lo han terminado de nombrar y el PRI tiene elementos jurídicos válidos para invalidarlo”.

El que no pudo mover gente fue el Comité Municipal que preside Jesús Pérez Ballote, cuya permanencia ayuda a fortalecer a Raúl Paz, pero el costo político lo carga Vila. No hubo la voluntad de trabajar para el evento de Margarita Zavala; sin embargo, la militancia antigua estaba presente, como el exalcalde César Bojórquez y los exregidores Leonardo Parra, Rosa Ceballos, Luis Suárez Ancona y Claudio Coello.