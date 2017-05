Los regidores del PAN en Mérida fueron convocados por su líder municipal, Jesús Pérez Ballote, a una reunión en la casa del dirigente, en el fraccionamiento Francisco de Montejo. Acudieron Mauricio Díaz, Víctor Merari, José Luis Martínez, Rommel Uribe, Rosa Ceballos, Dafne López, Arturo Sabido y Leonardo Parra. La reunión fue para pedir la destitución de su coordinador, el edil Díaz, luego se convirtió en reclamos y después quedaron en gestionar algunas soluciones.

Visiblemente molesta, la regidora Dafne López comentó que no era posible que el alcalde Mauricio Vila solamente se hubiera reunido una vez con su cuerpo edilicio y fue en un desayuno que no tardó más de una hora; lo que motivó que Pérez Ballote pidiera que entendieran al alcalde, ya que a él solamente le gusta platicar con cinco personas, de las cuales con cuatro sólo lo hace para regañarlos: Luis López, Eduardo Cabrera, Álvaro Juanes y Édgar Ramírez; con el que intercambia ideas y toma acuerdos es con Roger Torres. "Además, tengo entendido -decía Chucho Pérez- que se reúne con su coordinador Mauricio Díaz para que éste les explique cuáles son las decisiones y lineamientos a seguir". Rommel Uribe externó a sus compañeros: "Miren: yo no tengo ese problema, ya que cuando quiero platicar con Mauricio Vila me da cita; hemos platicado de dos a tres horas mientras comemos y tomamos los tragos".

Leonardo Parra comentó que Mauricio Díaz tiene legítimas aspiraciones de construir su proyecto político, pero que está descuidando el diálogo con los demás ediles. "Si no puede con el cargo es mejor que renuncie, y está en tus facultades, presidente -refiriéndose a Pérez Ballote-, tomar alguna determinación, ya que puedes nombrar al coordinador". Chucho Pérez comentó que no es fácil, ya que el coordinador es quien trabaja muy de cerca con Roger Torres.

Rosa Caballos externó que cada alcalde decide de quién se rodea, y muchas veces terminan pagando su terquedad. Dafne López ejemplificó que cuando cerraron el Centro Comercial Popular a ella nunca le informaron, y es que preside la Comisión de Mercados, pero, además, "no puede ser que por cada gestión que pretendamos realizar tengamos que acudir a Roger Torres, esto no puede continuar; ya incluso me dicen que voy a ser la candidata de Torres y si la militancia lo cree voy a terminar perdiendo en una elección interna".

El regidor Arturo Sabido dijo: "Ya es el momento de dignificar la figura de regidor, porque no puede ser que los directores y los subdirectores no quieran hacernos caso".

José Luis Martínez decía: "No es posible que cada que se desea platicar con Mauricio, termine por mandarnos con Roger Torres; queremos diálogo directo con el Alcalde".

Quedaron en que la dirigencia iba a platicar con las autoridades para tratar de que no se desbordaran las inconformidades.