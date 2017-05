El poder del pensamiento

No me hables tanto, porque el ruido de tus actitudes no me permite escucharte”.- Rainer Ma. Rilke, poeta

Los pensamientos definen nuestra actitud ante la vida. Los buenos pensamientos nos hacen mejores personas. Las actitudes y acciones son consecuencia de los pensamientos que albergamos en la mente.

No vale quejarse de que nos va mal, de estar [email protected] y/o [email protected] si pensamos: “No lo lograré, nunca”, “no tengo ganas”, “tengo miedo”. Esto provoca retrocesos, desánimo y mal humor. Si pensamos en positivo, la esperanza y la fe iluminan el entorno hacia la autosuperación, amor al trabajo, creatividad y entusiasmo. Nuestras relaciones humanas serán armoniosas. Optemos por pensamientos como: “Si me esfuerzo, lo lograré”, “si pongo lo mejor de mí, esta relación mejorará”, etc.

Los pensamientos se expresan con palabras. Pueden sugerir algún juicio acerca de una persona o una situación. Nos animan o no a hacer “algo”. Son órdenes interiores que pueden llevarnos en dirección equivocada al interpretar la realidad de una manera errónea y mostrarnos una perspectiva falsa de nosotros y de nuestro entorno.

Hay personas que satisfacen su deseo justo después de “sentir” un impulso sin que intervenga la razón. Simplemente tienen que comer lo que tienen a mano, o se dejan llevar por un deseo sexual desordenado o por una fuerte presión que los lleva a comprar desmedidamente. A veces los impulsos se esconden detrás de motivos aparentemente razonables y creemos que poseer ciertas cosas es imprescindible.

Hay pensamientos angustiosos que imaginan enfermedades. Una preocupación exagerada por la salud lleva a tomar productos para “protegerse” obsesivamente de ciertas enfermedades causando adicción al igual que el ejercicio exagerado.

¡OJO! con lo que pensamos. Cada quien tiene poder sobre sus pensamientos… Ojalá siempre sean de salud integral, abundancia y amor. ¡Que así sea!.

¡Ánimo! hay que aprender a vivir.