Empresarios locales, en extinción

El Tratado de Libre Comercio propició que muchas empresas extranjeras vinieran, pero dio la oportunidad de que muchas empresas mexicanas incursionaran en el mercado norteamericano; el balance fue favorable a México: las exportaciones crecieron al igual que las importaciones, pero hay un dato curioso: arrasaron al empresario pequeño de los estados.

Si se toma la foto de cualquier estado mexicano, el PIB, es decir, la suma de la facturación de todos los negocios, creció, el empleo quizá esté en aumento, la recaudación fiscal subió, luego entonces el TLC fue un éxito. En los informes de los gobernadores y presidentes municipales los crecimientos y grandes inversiones son tomados como estandartes de éxito.

De hecho, en los análisis económicos reflejados en medios de comunicación nacionales, las fotos de las economías regionales en PIB, empleo e inversión son tomadas como referencia de buen manejo de la economía. Aunque hay un dato que falta: si preguntas a los empresarios locales, verás que sufren problemas de liquidez y ventas y en el campo sigue habiendo desigualdad y pobreza.

Entonces caben las preguntas: ¿dónde está el crecimiento?, ¿quién creció? La respuesta: sólo las empresas grandes crecieron de ambos lados de la frontera, porque las pymes están siendo arrasadas porque:

1) Las tasas de intereses son más altas y el crédito no fluye de igual manera hacia las pymes por falta de competencia de bancos y falta de bancos regionales.

2) Los permisos de importación de productos químicos, médicos, de construcción, etc. sólo se autorizan a grandes cadenas nacionales y extranjeras, por eso muchos consorcios de comercio minorista norteamericanos de todos los giros ya están en México.

3) Reformas fiscales: resulta que los pescadores ribereños, pepenadores de basura, pequeños artesanos de municipios y pequeños agricultores venden en efectivo o no otorgan facturas porque no están registrados en Hacienda o porque no hay un banco en el pueblo, por ello los comerciantes no les compran; la reforma fiscal favorece a la gran empresa.

4) En México los pagos mensuales del Impuesto Sobre la Renta para empresas es sobre ventas y lo facturado, no sobre lo cobrado. Ejemplo: si tienes gastos mensuales de $50,000 y ventas de $30,000, pagas ISR, aunque tengas pérdidas y no hayas cobrado.