Vía crucis en Protección y Vialidad

No cabe duda de que los trámites gubernamentales se han eficientado gracias al internet. En Yucatán hay avances en los servicios municipales, pero de los disponibles muy pocos son en línea, básicamente pagos de predial y al Catastro; en el Gobierno del Estado hay cerca de 50.

La realidad es que mucha de la informalidad en las regulaciones de todo tipo en Yucatán tiene su origen en la apatía de la sociedad que luego obliga a presentarse durante horas a hacer colas en las oficinas, donde básicamente sólo cotejan documentos originales para formalizar un trámite.

De los peores es el cambio de propietario de un vehículo; cada año se realizan miles y los hacen las clases populares, ya que la gente de más alto ingreso compra vehículos nuevos ya emplacados.

El problema radica en que sólo hay una ventanilla para hacer este registro que cuesta entre mil y tres mil pesos y está localizada a espaldas del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI; diariamente duermen cerca de 50 personas en la fila, ya muy de mañana empiezan a repartir fichas y cada persona no puede hacer más de tres operaciones; las primeras personas son tramitadores registrados en la SSP (coyotes formales) y es parte de su trabajo dormir ahí para registrar muchos autos; cobran de 600 a 800 pesos por vehículo.

Pero los no tramitadores sólo pueden hacer tres trámites, no por día, sino por año; si una empresa repone tres autos y manda a un empleado que a su vez inscribe el auto de su esposa, este trámite no lo podrá hacer; increíble, le dirán que ya hizo muchas operaciones y no lo atenderán aunque vaya a hacer cola para el día siguiente.

Otra cosa es que no se puede utilizar el celular dentro de la dependencia; es decir, si olvidaste un papel, tienes que monitorear tu trabajo o a tu familia, no podrás emplear el aparato telefónico; al estar horas ahí, la gente no puede comunicarse y eso causa un daño severo a las responsabilidades de cada uno. Y no estamos hablando de un edificio de seguridad pública, sino de un centro administrativo de uso civil.

Recuerden que si llevan un comprobante de domicilio tipo recibo de luz u otros, éste deberá estar pagado, aunque estés en plazo para cubrir el importe. Los edificios nuevos son amplios y atractivos, pero los trámites siguen siendo inoperantes.