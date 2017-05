En Oriente se le da vital importancia a la constancia de emprender un nuevo proyecto, se antepone el esfuerzo por sobre las ‘presuntas’ habilidades de una persona en determinada materia, dan por sentado que quien persevera alcanza.

Una simple gota de agua parece insignificante y débil, sin embargo, cayendo sobre un mismo punto todo el tiempo y en lapsos regulares, llega a perforar la roca más pesada que pueda existir. Así ven los orientales la voluntad y constancia.

Cuando hayamos decidido iniciar una práctica, estudio, empresa o trabajo, debemos considerar que llegar a la cima no es fácil. Es necesario vencer los obstáculos y el constantemente desánimo, hasta triunfar. Quien se acostumbra a dejar las cosas a medias, se acostumbra a nunca alcanzar sus metas, al fracaso.

Si tenemos la suficiente fuerza de voluntad para iniciar un proyecto recordemos que la constancia es el arma que necesitamos. La perseverancia vence al talento, por muy buenos que seamos en algo, si no lo practicamos, si no estudiamos y nos esforzamos, no lo vamos a lograr.

Para lograr el éxito debemos enfocarnos en lo positivo, no puedes ir hacia el futuro si no puedes dejar ir el pasado. Toma la decisión de nunca jamás permitir que nada te haga desistir de obtener lo que deseas. Sigue a tu corazón, hay verdades absolutas en este mundo y una de ellas es que la mente puede jugarnos trucos, pero el corazón es más certero.

Mientras que las preguntas, la confusión, el temor y la duda son solamente mentales, las respuestas para todo aquello que es verdad residen en las murallas determinadas del corazón. Sólo cuando tus ojos se abran completamente a esta noción, podrás ver la luz de la elección. Sólo cuando silencies a la duda y la confusión de la mente, podrás escuchar la voz de tu corazón,

Este pensamiento oriental choca con la idea occidental de ‘ve con la mente’ y no te dejes engañar por tu corazón, pero a nivel mundial los japoneses con ese pensamiento de seguir a su corazón, han llegado a ser una potencia y en artes marciales suelen llegar a niveles casi sobrehumanos. La