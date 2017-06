Si alguien le roba tiempo, le está robando vida

Muchas de mis investigaciones dentro del arte marcial están enfocadas al pensamiento zen, el cual considera muy diferente desperdiciar el tiempo y gastarlo. Gastar el tiempo es pasarlo de una manera específica, por ejemplo en una conversación, en un estudio, en una clase, o estar con las personas que amamos.

Desperdiciar el tiempo es gastarlo en forma irreflexiva o sin el menor cuidado. Todos tenemos tiempo para gastar o desperdiciar y nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con él. Sin embargo, una vez pasado, el tiempo se ha ido para siempre. De acuerdo al zen, es el bien más preciado que tenemos.

Bajo esta forma de pensar el tiempo de una persona está dividido en infinitos momentos, transacciones o contratos. Cualquiera que le robe su tiempo, le está robando vida. Y conforme el hombre va envejeciendo se da cuenta que el tiempo es lo único que queda.

En las relaciones sociales, de acuerdo al zen, no debe permitir que nadie le robe su tiempo, por lo tanto limite sus amistades a aquellas con quienes el tiempo se pasa felizmente. Hay momentos en la vida en que cada persona puede y debe decidir no hacer nada, pero esa es una decisión exclusiva de cada quien.

Los hombres y mujeres deben ser selectivos en sus citas, reuniones y en general en cómo gastar el tiempo, para evitar desperdiciarlo, incluso cuando decida no hacer nada, se debe disfrutar ese momento.

Tomarse un día libre puede darnos innumerables satisfacciones, para evaluar sus acciones, descansar, darse cuenta de que el no hacer nada a veces puede ser más importante que hacer algo.

En nuestra vida moderna no dejamos campo para espacios vacíos, para no hacer nada. Ese concepto de no hacer nada, que no tiene relación con simplemente no hacer algo, es también una actividad y un ejercicio.

Debemos disfrutar cada instante de nuestra vida, gastando nuestro tiempo en lo que nos hace feliz y evitar desperdiciarlo estando triste o enojado, eso es un pensamiento muy oriental, pero totalmente práctico para el mundo en general. "Ni tristeza ni enojo pase lo que pase".

Para concluir les dejo el siguiente adagio chino:

La vida se desenvuelve en una gran hoja llamada tiempo, la cual, una vez acabada, se ha ido para siempre.

