Pavorosa burocracia paralela

No sé si usted ya se dio cuenta, pero espero que sí: hemos creado en México una inmensa burocracia paralela que nos está costando miles de millones de pesos, todo porque las instancias tradicionales de gobierno no funcionan, funcionan mal o son corruptas e ineficientes. Hay vigilantes de la autoridad para casi todos los actos que realiza, desde las elecciones hasta el cuidado de los centavos, cada organismo con su respectivo presupuesto millonario.

Vea si no es así, con este somero repaso: desde el Instituto Nacional Electoral (cuyos antecedentes son la Comisión Federal Electoral –aquella a cargo de Gobernación, cuyo titular firmaba las credenciales- y sus réplicas en los estados y el Instituto Federal Electoral, que más o menos logró hacer creíbles las elecciones, hasta el flamante y contrahecho Sistema Nacional Anticorrupción, pasando por las comisiones de derechos humanos, los institutos de transparencia y entes afines o similares, todos creados con el objetivo declarado de vigilar los actos del gobierno para que los dineros no se vayan a otros destinos distintos de los del bien público (y que a la vista de los Duartes, Borges y colegas que los acompañan podemos deducir que son casi inútiles) y que se cumplan las miles de leyes con que hemos querido tapar huecos, pero que en realidad son agua de borrajas.

México es, sin duda, un país de leyes. Las hay para todo y con minucia, lo malo es que no se cumplen o son burladas impunemente, desde la impartición de justicia hasta la vigilancia de los fondos públicos. En la desesperación ante esos hechos, se generan esas pavorosas burocracias paraleles –disfrazadas de entes ciudadanos- que se suman al festín con los dineros y que tienen una insaciable y voraz inclinación presupuestívora. Todo se solucionaría si tuviéramos gobernantes con un poco de sensibilidad y honradez, pero ya se que me van a decir: Bájate de tu nube. No existen. Y desafortunadamente los pesimistas tienen razón.

Poder en TV: desde hoy, todos los lunes, a las 9 de la noche, gracias a la generosidad de Sipse Televisión, El poder de la pluma estará en su televisor, con un programa de media hora (al principio) donde los expertos escritores que desde hace cinco años enriquecen las páginas de opinión de Milenio Novedades hablarán de los temas en los que son especialistas y darán al auditorio armas para generar una opinión enterada con criterios sociales en torno a problemas que nos atañen. No se lo pierda. Esperamos sus comentarios.