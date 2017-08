"Los drones, un vacío jurídico en la legislación"

Dice la biblioteca electrónica Wikipedia que un dron es un vehículo aéreo no tripulado, una aeronave que vuela sin tripulación y controlada por alguna persona en forma remota. A partir de la aparición de estos aparatos, en México poco se ha hecho para regular su utilización en la vida moderna y son cada día más utilizados para diferentes propósitos.

Se usan para emergencias en desastres naturales, para combatir incendios, en búsqueda de personas extraviadas en lugares de acceso difícil; también estos aparatos se utilizan para control fiscal y para vigilancia en fronteras, como la nuestra con Estados Unidos; los arqueólogos asimismo los usan para sus investigaciones. La gente en general los adquiere para simple diversión.

Si bien estos artefactos pueden ser utilizados para beneficio del hombre, en ocasiones se utilizan para llevar al cabo algún plan cuyo propósito no sea del todo loable. Por ejemplo: para espiar personas, para cometer delitos; en la industria militar para preparar algún golpe logístico, entre otras muchas funciones.

En todos los sistemas jurídicos las leyes o los instrumentos jurídicos que rigen a determinada población están siempre en proceso de actualización y, en nuestro derecho mexicano, eso no es la excepción. En nuestro país, muchas de las leyes son desarrolladas bajo la presión de la negociación política: si no hay negociación no hay ley.

El propio Estado Constitucional de Derecho tiene como premisa la hegemonía del Poder Judicial federal sobre los demás poderes; esto es causa, entre otros aspectos, de un Poder Legislativo débil, incapaz de generar instrumentos jurídicos integrales, bien armados, coherentes y con adecuada técnica legislativa.

La tecnología siempre está adelante de la legislación. El reto es regular los nuevos dilemas que plantea. El homo videns de Giovanni Sartori ha desarrollado nuevas interrogantes, entre la libertad y la privacidad. Aparentes antinomias de principios que debemos solucionar, para evitar que el adelanto tecnológico se convierta en un obstáculo a la buena armonía entre los hombres.