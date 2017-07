¿Y nuestras playas limpias?

Es en el verano cuando aumentan los problemas de contaminación de nuestras playas. Al estar de nuevo disfrutando del clima, el paisaje y el aire puro de cerca del mar, de nuevo el elemento basura se convierte en un factor de enojo; después de caminar menos de cien metros encontré dos botellas, una lata, una chancla, bolsas de plástico con residuos, pedazos de madera, restos de comida y varias cosas más; esto en una playa que está muy lejos de las altas concentraciones de visitantes de Progreso. Lo que relato ocurre en la zona de San Bruno, en donde se dice que los responsables de la limpieza de edificios y condominios son los que tiran más basura a las playas. Otro factor es la alta presencia de todo tipo de lanchas y motos acuáticas, ya que sus usuarios suelen tirar basura al mar, la cual termina en la costa.

Y algo que pareciera nadie entiende es el mal manejo de todas las aguas negras que se generan, ya que, al no verlas, creen que no existen, pero lo cierto es que por la cercanía de las casas, departamentos, hoteles y restaurantes al mar, al no contar con un adecuado sistema de tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, lo que generan son problemas de contaminación en el mar, que en la segunda mitad de nuestra temporada se vuelven riesgosos para la salud, especialmente de los niños.

Lo que debemos hacer es dejar las playas siempre mejor que como estaban cuando llegamos; siempre manejar adecuadamente los residuos de aceites y combustibles de los equipos motorizados; nunca circular en moto a la orilla del mar; pero sobre todo nunca tirar residuos sólidos en la franja costera.

Una responsabilidad que todos deberíamos tener es promover estas acciones con nuestros familiares y amigos.

Tengamos todos como compromiso superior mantener las playas limpias y seguras, y toda la basura que generemos o recojamos hay que llevarla a los sitios de acopio y no dejar las bolsas a la orilla de la carretera.

Siempre debemos darnos el tiempo necesario para recoger basura y desperdicios que alguien más dejó. Y algo muy importante: nunca uses el mar como inodoro, y si llevas a tu mascota evita que contamine las playas al orinar y defecar y ponga así en riesgo la flora y la fauna costeras.