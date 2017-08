"Contra el comercio informal virtual"

Si bien el comercio informal resulta un problema para la economía del Estado, con cifras de venta superiores a los dos mil millones de pesos en cinco meses de este año, según dio a conocer ayer Milenio Novedades, lo cierto es que el comercio informal virtual, es decir el que se realiza a través de medios electrónicos y redes sociales, es una realidad que pega también ya a Yucatán, tanto como a diversas partes del mundo.

Sólo en el Facebook existen infinidad de grupos de ventas, en los cuales se ofertan desde productos perecederos como alimentos hasta automóviles y casas; quizás, como dato “curioso”, se podrían recordar las pasadas redadas de la Policía Municipal a este tipo de comerciantes que entregan su mercancía en zonas como el barrio de San Juan, el Pasaje Picheta o la Catedral de Mérida.

Y, como siempre, la autoridad, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, ha salido a declarar que preparan un plan para regular la actividad informal en la web, aunque será difícil sancionar un intercambio de ocasión que a simple vista pareciera entre dos particulares. Es decir, el problema es complejo.

Lo cierto es que los comercios establecidos no la tienen fácil y quizás, para no quedarse en desventaja, lo que se recomendaría es tener presencia en sitios como Facebook, Instagram y Twitter, por mencionar algunos. Las redes sociales son sencillas de manejar y muchas veces pueden tener un mayor alcance que las formas tradicionales de comercio.

Habrá también que hacer alguna campaña sobre el comercio informal virtual para advertir a la gente de los riesgos que corre al adquirir productos de dudosa procedencia, además de las afectaciones que deja a la empresa local establecida y los mecanismos para denunciar los atracos o incumplimientos que pudieran sufrir en dichos sitios.

Hacer algo ya es lo importante para no tener que estar poniendo a las policías a perseguir a vendedores en el centro de la ciudad, lo cual me resulta verdaderamente ridículo.

Los agentes no están para eso.