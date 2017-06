El trabajo de Osorio peligra

México jugará hoy las semifinales de la Copa Confederaciones ante la selección alemana “B” en punto de la una de la tarde. Para el tricolor, ganar este encuentro podría significar un gran paso hacia adelante y una narrativa que, sin duda, ayudará al legado de esta generación de futbolistas.

Además, a su entrenador Juan Carlos Osorio le beneficiaría para limpiar su nombre tras el desastroso 7-0 sufrido ante Chile –ya finalista en Confederaciones- en la pasada Copa América Centenario. Uno de los comentarios que me llamó la atención al preparar esta pieza decía que “México utilizó 22 de 23 jugadores; Alemania 21 de 23. Löw es un genio, Osorio un desastre”. Me parece una hipérbole digna de analizar.

Joachim Löw es el entrenador que guió a Alemania al título de la última Copa del Mundo que se celebró en Brasil 2014, donde, si recordamos, le pasó por encima al conjunto anfitrión 7-1 y luego venció a la Argentina de Lionel Messi en la final. Además, si nos vamos más atrás, el alemán consiguió el tercer puesto en Sudáfrica 2010, el subcampeonato en la Eurocopa 2008 y dos veces llegó a semifinales de las subsecuentes Euros. Entre maestros del fútbol Löw está hasta arriba de la lista.

Juan Carlos Osorio ha hecho un digno trabajo al frente de la Selección Nacional. El colombiano presume una marca de 20 victorias, cinco empates y dos derrotas en 27 partidos al frente del cuadro mexicano, con una efectividad de casi el 80 por ciento y un récord de 42 goles a favor por 18 en contra.

Sin embargo, no ha conseguido ningún título al frente del equipo mexicano y sus resultados más sobresalientes en torneos oficiales son el 3-1 ante Uruguay, en la Copa América Centenario; el empate logrado ante Portugal hace un par de semanas e, infortunadamente, el 7-0 previamente mencionado ante Chile, que significó la caída más estrepitosa de la Selección Mexicana en torneos oficiales y la segunda más abultada desde 1961 cuando se perdió 8-0 ante Inglaterra en un partido amistoso.

A pesar de la latente ironía del comentario los números no mienten: Löw sí es un genio y Osorio, no es un desastre, pero tampoco puede regodearse mucho al no haber ganado nada.

La segunda parte que se puede desglosar del comentario son las famosas rotaciones del seleccionador. Existen críticas y alabanzas de todo tipo hacia el cafetalero. El “Pibe” Valderrama es una de las leyendas del futbol que ha criticado las formas de Osorio, señalando que no está “de acuerdo con las rotaciones” y que “en todos los equipos del mundo hay titulares y hay suplentes y en las selecciones más, por eso se llaman así, porque el técnico escoge a los mejores de cada equipo”. Sus futbolistas no tardaron en defenderlo. Jürgen Damm salió en rueda de prensa y aseguró estar “muy agradecido con Osorio por la confianza que nos dio a ocho jugadores nuevos. Eso habla de que confía en nosotros, quien esté sabe que le vamos a cumplir”.

Sus maneras podrán gustar o no, pero si se vuelve a dar un caso como el de la Copa América Centenario, donde en semifinales o en la final pierda de forma escandalosa el conjunto mexicano, tengan por seguro que habrá cambios en el banquillo nacional.La