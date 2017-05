Calor y huracanes

Cada que recuerdo el calor de las últimas semanas pienso en plantar un árbol. En el patio de mi casa hay cuatro, pero parecieran no ser suficientes para mitigar estas temperaturas que me traen sufriendo. Sé que no soy la única, pero, como aspirante a Millennial, sólo pienso en mí y en mi satisfacción inmediata.

Quizá la preocupación de la sensación térmica de cada día está ligada con la temporada de huracanes que ocupa gran parte de mi tiempo al año, no porque me dedique a pronosticar el clima, en realidad me ocupa este lado de responsabilidad que me corresponde como integrante de la sociedad en donde la prevención continúe como parte importante de nuestra existencia.

Y cada año la distancia con un fenómeno que nos impactó de forma severa se hace más grande y el recuerdo desaparece en la mente de quienes conforman la mayoría de la población.

Y fui consciente de esta situación cuando, laborando una agenda de trabajo para hacer promocionales acerca de esta parte del año, descubro que "Isidoro" y "Wilma" -dos de los ciclones que más golpearon a la Península en los últimos lustros- se quedaron en el recuerdo de quienes conviven en mi espacio laboral, mientras que otros eran menores de edad cuando sucedieron y no se dieron cuenta de lo que sucedió más allá de no tener luz o ver árboles caídos, pero no hay que olvidarlos.

Quizá mi pendiente viene al recordar las famosas alertas grises de las redes sociales que desaniman porque se “desperdicia” cualquier cantidad de pilas, alimentos, velas y demás enseres utilizados en una buena despensa anticiclónica, pero creo que este asunto es como el uso de un seguro de gastos médicos mayores, de vida, de auto, ojalá nunca lo necesites pero siempre págalo a tiempo; es una de esas cosas que simplemente debes tener.

Así que aprovechemos que es lunes, que se acaba mayo, que comienza la semana y que se festeja a la Marina para comenzar nuestra despensa antihuracanes.

