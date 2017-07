Cuestión de género

La semana pasada se celebró el cumpleaños del “jefe” de esta sección El poder de la pluma, a quien no había tenido la oportunidad de conocer y que ahora tiene el afecto y sobre todo respeto, que para mí es uno de los más grandes regalos en una relación de trabajo, amistad y hasta amor.

Martiniano Alcocer es un varón de vanguardia, admirador de las mujeres, defensor de muchas causas, aun sociales, buen periodista, extraordinario escritor y hasta maestro. Esas destrezas me pusieron a pensar en la evolución de los hombres de nuestros días y la lucha por la igualdad de género.

Las cifras oficiales dicen que las mujeres en México pasan cuatro horas diarias realizando trabajo no remunerado, mientras que los hombres sólo una hora y 30 minutos.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, las mujeres representan más de la mitad de la población total con poco más del 51 por ciento y los hombres suman unas décimas arriba de 48 por ciento, lo que implica una relación de 94 hombres por cada 100 mujeres. En la educación las cosas no son diferentes; hace dos años, de los inscritos en el nivel básico, 49 por ciento eran mujeres. Y así podría seguir con interminables cifras y datos de la diferencia que hay entre ellos y ellas, pero no se trata de ver lo que todos replican desde la queja hasta el cansancio, sino de lo afortunadas que somos muchas mujeres ahora de tener la oportunidad de convivir con extraordinarios hombres que no tienen pena de andar a la altura de las mujeres con quienes comparten su tiempo.

Así que aprovecho que es lunes para compartir el privilegio que tengo de conocer a todos esos varones, que, como mi JEFE, apoyan a las féminas que los rodean sin importar las críticas en su contra y a quienes saludo desde mis letras. No olviden sintonizar esta noche a las 21:00 horas El poder de la pluma a través de 9.1 de SIPSE TELEVISION HD. ¡Que sea feliz! n