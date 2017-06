El orgullo

Vestirme de terno es algo que no hago comúnmente, aunque la prenda me fascina por su elegancia y comodidad. Esta semana tuve la oportunidad de usar uno hermoso elaborado por mujeres de Maní que seguramente dedicaron cientos de minutos a confeccionar tan delicado bordado de flores que me hacían sentir una reina.

No es para menos, mi compromiso con la segunda edición del Gran Desayuno del Terno era mayor. A la cita llegaron amigas de Cancún y Mérida con quienes no convivo tanto como quisiera y a las que esperaba abrazar.

Ya sé que el llamado de tan colorido evento es para mejorar la situación económica de las artesanas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y que además ayudan a Cruz Roja Mexicana y la Fundación para la Salud, pero el espectáculo que representa ver un salón blanco bañado del color de los bordados, flores y listones por todos lados deja una energía inigualable.

Además permite reencontrar a decenas de amigas y redescubrirlas cuando te acercas a ellas ataviadas con hermosos tocados, en ocasiones impresionantes, bellas alhajas, casi todas cumpliendo con el cometido que es fomentar el uso de una prenda que es simplemente maravillosa.

Y una cosa similar pretende la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Yucatán impulsando el uso de la guayabera, y yo aplaudo esa labor, ya que también la considero una prenda que distingue y permite truquear el físico a veces no tan favorable.

Las guayaberas son sinónimo de elegancia, con infinidad de modelos según los colores, tela o bordados de menor o mayor lujo. Incluso, es de etiqueta en celebraciones y hasta políticos las adoptan para sus visitas de trabajo. Así que mejoremos el vestuario de los demás regalando estas elegantes camisas que permiten una buena vista.

Mientras, aprovecho que es lunes, que comenzó el verano, que puedo usar terno para ir a tomar café y escuchar más historias. Que sea feliz.