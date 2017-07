Información falsa

Ayer me encontré con una mujer que me preguntó si creía que la información sobre venta de carne humana en conocidas cadenas comerciales era cierta. Casi me desmayo. La persona es maestra y no puedo creer que tenga duda al respecto. “A dónde vamos a parar”, diría Juan Gabriel. Las campañas sin fin de Facebook y otros sitios de redes sociales para advertir sobre los llamados fake news o noticias falsas no son suficientes para poner un alto a la ociosidad o vicio de compartir datos irreales que, en lugar de animar, preocupan.

Según un estudio publicado por Buzzfeed, durante las pasadas elecciones en Estados Unidos, las noticias falsas generaron más interacción que las reales. Pero se trata de negocio, mientras mayor tráfico genera más ingresos deja por publicidad. Aunque detrás hay muchos otros intereses.

José María López, periodista especializado en software, aplicaciones móviles e internet, dice que ante noticias poco creíbles hay que verificar puntos como quién es el autor y qué más ha escrito, qué fuentes utilizó, cuándo publicó y cuándo ocurrió lo que relata, si el texto está mal redactado, así como la cantidad y la fiabilidad de los medios en los que se ha publicado.

Hay formas de darse cuenta si el correo o la información que recibes es real. Hay que verificar el url y el dominio, revisar los comentarios, recorrer el sitio que genera los datos, y, más allá de todo, sencillamente no compartir la nota que consideras ridícula o dudosa, incluso si es para hablar mal de ella, pues cada vez que lo haces le das publicidad.

El asunto de compartir las historias en las que uno no cree o de las que duda es la advertencia suficiente para no regalar más dinero a quien inicia una cadena de mentiras, de chistes o de dar like para llenar el bolsillo de otro.

Así que aprovecharé que es lunes para felicitar a quienes integran El Poder de la Pluma y recordarles que a partir de hoy todos los lunes a las 21:00 horas estará la transmisión a través del 9.1 de Sipse televisión HD. ¡Que sea feliz!