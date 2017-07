La violencia digital

Me queda claro que con mi comportamiento ante las tecnologías aspiro a ser una millennial cuando soy de la Generación X y que por algunas razones -que no vienen al caso escribir- no siempre lo logro, pero aun así me sorprendo de la cantidad de jóvenes que utilizan las redes para externar su resentimiento social en lugar de aportar.

Hemos llegado al punto de replicar las noticias desagradables, de reproducir cualquier video con violencia, de enviar las malas noticias y dejar de lado los mensajes agradables o el video que algo aporta para el círculo más cercano y a quienes buscamos en sus sitios personales, aun en sus celulares, a fin de que nadie se entere de nuestras buenas vibras y nos acuse de cursis.

¿Por qué hacemos eso? Pareciera que se ha perdido la capacidad de asombro y de gratitud, que se está más cómodo con la agresión; quizá es el creer que se aporta cuando se muestra lo malo que nosotros no hacemos.

Los millennials siguen esquemas de desigualdad heredados culturalmente, propiciados por entornos desfavorables que no terminan de abrir los espacios de oportunidad que necesitan y que no les permiten conseguir satisfactores inmediatos, una de sus principales características.

Los mexicanos digitales, quizá como otros en el planeta, usan sus dispositivos móviles para mostrar en la escena virtual los movimientos y escándalos que para ellos afectan al país y al mundo.

Las estadísticas muestran datos de los contrastes en los que conviven estos jóvenes que buscan la respuesta inmediata, que te reclaman si los dejas “en visto”, que arman fuertes discusiones en las redes sociales y que se han llenado de miedos relacionados con la falta de dopamina que los deja no estar en la onda del celular y sus beneficios inmediatos.

Por eso hoy aprovecharé que es lunes, que comienza julio, que ya se fue el primer semestre del año y que puedo dejar un rato mi celular para comenzar a leer un nuevo libro. ¡Que sea feliz!