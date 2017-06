¡Vaya padre!

En los últimos días he escuchado que el Día del Padre es menos festejado que el de la madre y que no se le da la importancia que debería. No es mi caso. Tengo la suerte de haber topado con el mejor papá del mundo para mí. Quizá el tuyo es especial, pero el destino tuvo el maravilloso acierto de dejarme con el más increíble.

Aunque debido a su trabajo se ausentaba mucho, cuando estaba en casa su compromiso era a mil, al grado de subirse a los árboles con sus críos a pesar de que seguro le daba miedo.

Pero bueno, el tema del festejo del próximo 18 de junio tiene que ver con muchas mujeres que se han vuelto padres de familia y que se han ocupado no sólo de mantener la vida de sus hijos, sino también de ocupar el papel ante la ausencia de los varones.

Las cifras del Inegi indican que en tres de cada 10 hogares (27 por ciento) es una mujer quien asume el rol de jefa de familia. La jefatura femenina ha aumentado en los últimos años, pues de 2010 a 2015 pasó de 24.6 a 27 por ciento.

Asimismo, la familia monoparental ha venido en aumento, pues en 2010 representaban 16.8 por ciento del total de hogares y en 2015 aumentó a 21 por ciento.

Otras cifras señalan que en México había 796 mil hogares encabezados por un hombre, de los cuales 259 mil eran separados o divorciados, y que 42 mil sufrieron abandono y 495 mil eran viudos. De los 796 mil hombres que cuenta el Inegi dependen más de un millón y medio de niños, y muchos ni siquiera son hijos biológicos.

Las cosas han cambiado para mal. Muchos de los que están en edad reproductiva aseguran que no tuvieron un padre, o si lo tuvieron estuvo totalmente ausente y bromean con el tema de lo que les deben como hijos, pero no se animan a procrear. ¿Será sólo una idea?

En fin, aprovecharé que es lunes, que ya casi llega la quincena y que puedo felicitar a todas esas mujeres que hacen un trabajo extraordinario a cargo de su familia y a esos varones que se han convertido en extraordinarios padres incluso de hijos no biológicos. Gracias, Papá.