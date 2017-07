El convivio de la risa

Hay personas que consideran la comedia como un género menor, un recurso fácil y vacuo, piensan que la gente se ríe de cualquier cosa. Hay personas y personajes que construyen su comedia en la misoginia, la homofobia o los atroces crímenes que azotan el país. Entiendo que cada quien su humor y sus posibilidades, nadie debe decir de qué vamos a reírnos, pero sí hay que pensar ¿de qué me río? Personalmente encuentro poco atractivo el humor cifrado en la escatología y el pastelazo. En cambio, disfruto mucho cuando la comedia se toma con la seriedad que en verdad requiere. Esto lo constaté hace unos días cuando vi El convivio del difunto , de Martín Zapata, montada con la Compañía Nacional de Teatro. Quizá haya quienes se pregunten si es válido que una Compañía Nacional entregue una comedia. A mí me parece que con una buena comedia de situación, con personajes complejos y creados desde una profunda seriedad no sólo es válido, sino importantísimo.

Es lo que sucede con las actuaciones de Arturo Beristáin, Diana Fidelia, Mariana Jiménez, Gastón Melo, Juan Carlos Remolina y Astrid Romo; ellos abordan sus personajes con un envidiable nivel de creación, se quiebran más de una vez ante un muerto que aún habla y camina, que es capaz de brindar por su muerte y encarar la traición. La escenografía y el vestuario son de muy buen gusto, toda la puesta en escena lo es.

La comedia se enfrenta a tiempos complicados, los políticos van ganando espacio en ella, por eso, que un dramaturgo como Martín pueda construir una comedia hilarante, excéntrica y a la vez romántica, me parece genial. Mención aparte merecen las actuaciones de Mariana Jiménez, actriz camaleónica que muestra su vulnerabilidad y se vuelve entrañable, y Arturo Beristáin, que es capaz de contener el amor eterno en su mirada, que utiliza todos sus recursos y nos lleva de la risa a la lágrima furtiva, inaceptable, la que nos recuerda lo frágiles y mortales que somos al caer heridos de amor. Confieso mi predisposición al ver a Diana Fidelia interpretando una sirvienta, pensé: ¡No es posible que una a actriz tan buena la pongan como la sirvienta del fondo!

Afortunadamente no es así, su personaje pone la picardía a la puesta. La risa colectiva también es un convivio, Martín Zapata es consciente de ello y por eso nos convida de un muerto enamorado que nos sacude la vida con su historia de amor.