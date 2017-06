El año pasado tuve el enorme gusto de escribir el guión de la ceremonia del Ariel 2016. Como parte de ese proceso, entrevisté a numerosos artistas e intelectuales del cine mexicano, entre ellos a María Luisa “La China Mendoza”, una escritora y periodista que rebasa los ochenta y cinco años, mismos que la han llenado de sabiduría y amor a la literatura. Me recibió en su casa, en esas típicas casas de escritores; llenas de libros, revistas y periódicos, con mascotas que se adueñan de los espacios y son los grandes testigos de las horas en que la escritora ejerce el oficio.

Cito aquí sus poderosas palabras. “Tengo mis libros, leo, escribo; yo no estoy sola, tengo la literatura para luchar con la muerte y con la vida. Al lado de la literatura sigue uno caminando. El periodismo es maravilloso, ojalá usted no lo vaya a dejar, todos lo dejan porque no es bien pagado. Ser periodista tiene tales bondades, tales triunfos de la felicidad que no se compran con dinero.

Siempre digo: de mi periodismo vengo y a mi periodismo voy. Sí, es complicado ser periodista, pero ser enfermero o ingeniero de minas también puede ser complicado. Mi periodismo mayor lo hice en camión, salía en la noche del teatro y me subía al camión a escribir. Eso ya no se puede hacer ahora, menos en la situación de invalidez en la que estoy. Con la pierna fracturada. Soy una mujer brillante, pero ya no tengo memoria, estoy tan enferma que eso ha ido luyendo, o ya no me quiero acordar de nada, mi vida es tan dolorosa. Yo como soy escritora, tuve muchos salvavidas en la literatura, en la lectura, la lectura me ha ayudado mucho a sobrevivir en la pobreza, en la soledad, en la muerte de mis hermanos que ha sido tan dolorosa. Yo quiero mucho a Jorge Fons, creo que es uno de los grandes directores de México. Las polémicas habrá siempre, pero cuando un grupo de conocedores de cine discute, es muy hermoso, nadie se pelea -aunque en el fondo pienses, 'éste es un idiota'- llegamos a acuerdos. He tenido una muy buena vida, Dios ha sido muy generoso conmigo, lo que no tengo es dinero. Vivo intensamente todo lo que me rodea y lo que me rodea es horroroso, porque estamos viviendo tiempos horribles”.

Leo que hace poco participó en el ciclo “Mujeres de letras” donde dijo: “No oigo bien, hablo mal, camino peor. Lo único que me queda es que sé escribir y amar; pero lo último me está negado, entonces me conformaré con escribir, porque lo hago con mucho gusto”.