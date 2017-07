Las palabras se las lleva el viento, hablar siempre será más fácil que actuar y si de encontrar pretextos para no seguir creciendo se trata, habrá infinidad. Estar estáticos sin accionar no nos conduce a ningún lado y quizá en contadas ocasiones las respuestas nos caerán del cielo. Esto nos sucede en el ámbito personal y empresarial, y lo que es real es que uno afecta al otro sin miramientos. Por lo que te aconsejo pensar positivamente en soluciones que te permitan evolucionar y hacerte crecer como persona. Comparto contigo cinco cosas que no nos permiten actuar de manera inmediata y mucho mejor:

Indecisión.- El no tomar decisiones tiene consecuencias. Dudas todos tenemos, pero soluciones son las que nos faltan. De nada sirve un plan estratégico si no va acompañado de un plan de acción. Sé disciplinado para tu toma de decisiones. Dispersión.- Mantente alerta y enfocado en tus objetivos y metas. La distracción es la peor manera de desperdiciar la energía. Enfoca tu esfuerzo en el cumplimiento de tus resultados; a pesar del ruido en tu entorno, concéntrate. Preocuparte.- Deja de preocuparte y ocúpate. Si algo salió mal, repítelo hasta que salga como lo esperabas. Que tomes cartas en el asunto te dejará tranquilo, que lo dejes pasar sólo te traerá mayor desánimo y frustración. No te rindas y sigue tu plan. Carecer de visión.- Si no visualizas, no lograrás encaminarte hacia el sendero que debes llevar para cumplir tu plan. Tu visión te sirve de guía para el logro de tus metas y te permitirá ser altamente creativo para el diseño de tus ideas. Tu mente trabaja contigo. Falta de experiencia.- Cuando eres especialista en algo, la gente te identifica con mayor rapidez y esto permite acelerar tu posicionamiento. Enfócate en un área, nicho de mercado o perfil de cliente que te permita ser mejor que otros con esa especialidad. Gana experiencia en el ramo.

No hables por hablar, no prometas cosas que no vas a cumplir; las personas prefieren gente honesta que mentiras piadosas que al final sólo retribuirán en malos resultados e imagen para ti. Nuestros clientes esperan resultados de nosotros. No te estaciones ni te quedes en tu zona de confort, evoluciona y resuelve. Una acción dice más que mil palabras.