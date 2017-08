Y la felicidad… ¿no vino?

La gente vive en un grado de estrés elevado. Y lo peor es que no se percata de eso hasta que sucede algo que le hace abrir los ojos. El cuerpo refleja y resiente esta carga emocional y la externa con alguna enfermedad, parálisis o mal funcionamiento de los organismos. La gente ya no se preocupa por ser feliz, mucho menos por intentar buscar la felicidad, misma que evitaría muchas de estas deficiencias mencionadas con anterioridad.

Existen más pretextos que ganas de cumplir nuestros anhelos en la vida. Aquí 5 pasos para ser feliz:

1.- Valórate. Nada mejor que quererse uno mismo. Cuando sabes lo que vales, nadie tiene el poder de ofenderte. No te quedes en lugares en los que no se aprecia tu presencia, tu trabajo o la aportación que como persona o profesionista realizas. No permitas que nadie te use.

2.- Cumple tus sueños. No dejes nada para más adelante o para mañana, el mañana está aquí y tienes que realizar lo que te propongas; no sabes si el día de mañana estaremos en este mundo. Realiza tu lista de sueños y empieza a cumplirlos ya.

3.- Toma tiempo. Dedícale espacio en tu agenda a aquellas actividades que amas: hobbies, convivencia con la familia y amigos, estar solo o cualquiera que sea de tu agrado. Esos momentos son los que enriquecen el espíritu y además son de donde surgen las grandes ideas.

4.- Cree en ti. Nadie tiene la obligación de creer en ti y en lo que haces, más que tú mismo. Dedícate en cuerpo y alma para poder lograr lo que pretendes; la actitud es la diferencia entre que algo se cumpla o no. Depende de ti, de tu disciplina qué tan rápido lo logres.

5.- Disfruta. Celebrar cada momento en la vida por los logros obtenidos es parte de nuestra propia motivación y alegría de vivir. Goza cada amanecer o atardecer, cada espectáculo que la vida te regala y es totalmente gratis. No le tomes fotos, grábalos en tu mente mirándolos y disfrutándolos.

Se agradecido con lo que la vida te da, pero debes tener en mente que si quieres más debes salir a buscar más, debes trabajar enfocado en lograr lo que pretendes sin desviar tus acciones hacia ningún objetivo diferente al que quieres cumplir. Cuando algo no salga como quieres, analiza por qué sucedió de esa manera y aprende la lección. Eso facilita tu camino a la felicidad.