El ganador es...

Ni Juan Manuel Zepeda del PRD, ni Delfina Gómez de Morena, inclusive ni Alfredo del Mazo del PRI y virtual candidato triunfador son los verdaderos ganadores de la elección del Estado de México; sino que para Yucatán el verdadero ganador es Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado federal fue el delegado especial del PRI en el Edomex para apoyar la campaña del candidato a la gubernatura Alfredo del Mazo; fue nombrado por su capacidad jurídica en temas electorales, convirtiéndose en el artífice de las estrategias de la campaña y el movimiento territorial; él fue pieza importante en los comicios más importantes para el PRI de cara a las elecciones presidenciales de 2018, ya que de perder esta elección se podría acabar la presidencia de Peña Nieto, políticamente hablando, pero, al no ser el caso, sucede lo contrario, se le inyecta una bocanada de oxígeno que proyecta al partido con mayor fuerza al proceso electoral del próximo año.

El reto para Ramírez Marín era ganar una elección que empezó casi perdida, con una gran cantidad de presiones externas que no favorecían al candidato del PRI: como el desgaste que han tenido por el número de años en el ejercicio del poder, la estrepitosa subida de la candidata de Morena y el desprestigio que arrastra el presidente Enrique Peña, miembro prominente del grupo Atlacomulco, que volvieron esta elección un verdadero reto; sin embargo, ante ese escenario el diputado federal pudo salir avante.

Este triunfo representa para él la ratificación de la confianza que el presidente Peña tiene en su capacidad de ganar elecciones; inclusive, si éstas se encuentran en un ambiente adverso; esto significa que el camino a 2018 se acaba de allanar para Ramírez Marín y se convierte en rentable aspirante priista al Gobierno del Estado de Yucatán y tal vez el único que pueda ser una competencia verdadera para el candidato puntero del Partido Acción Nacional.

A corto plazo, la victoria le garantiza al legislador convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Diputados en el tercer y último año de esta legislatura que arranca en septiembre y que por ley le toca a la bancada del PRI que comanda César Camacho. Con esto se apuntalaría con mayor fuerza su candidatura al Ejecutivo yucateco en 2018.

No hay que olvidar que Jorge Carlos es un político con un gran bagaje y una experiencia que muchos envidiarían; sabe que no basta con tener la candidatura en la bolsa, ya que ésta no representa nada si no deriva en un claro triunfo electoral y, desde mi perspectiva, el experto político sólo aceptaría ser el próximo candidato al Gobierno del Estado si todas las condiciones a su alrededor le favorecen. ¿Le favorecerán?