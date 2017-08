¿Qué dice tu yo...?

En el instante de mi nacimiento escuché una voz que venía del mismo lugar que yo, pero no la pude comprender hasta cincuenta años después; la voz que en ese momento escuché como un trueno había dicho: AHÍ LES VA UN PERDEDOR.

Después de ese momento, mi vida tomó un rumbo diferente; el actual, con ligeros ajustes.

Comprendí que no había venido a triunfar, sino a luchar.

Cuando mis excesos de energía me llevaron al triunfo, en varias ocasiones y de ellas dos en forma sobresaliente, tuve que retirarme y regresar a la lucha del que comienza. Hasta que comprendí que mi misión no era ser un triunfador en el terreno económico. No porque “la riqueza fuera pecado y la pobreza virtud”, como dicen algunos resentidos, no. Mi misión era ser un luchador permanente por la búsqueda de los verdaderos valores, los que están en el interior de cada ser humano, en los animales y en general en toda la creación.

Frecuentemente aún caigo en confusiones tomando los logros de mi esfuerzo y de la bondad de quienes me apoyan como triunfos fantasiosos, para, en muy corto tiempo, cerrar los ojos a esa situación y volver a mi mundo maravilloso, en el que fui antes de nacer, soy y seré siempre un verdadero TRIUNFADOR.

Doy gracias a los obstáculos y a quienes imagino los representan, pues sólo por ellos logro regresar con la frecuencia necesaria a mi realidad, la interior.

Aunque no lo parezca, cada día somos más los que estamos en esta realidad, contra la maldad que impera, pero luchando con las poderosas armas del pensamiento y la palabra.

ENTRE OTRAS COSAS… No hay otras cosas y cerraré con esto:

Busca amigos en los ojos

No en la forma de vestir

Y no serás los despojos

De una vida sin vivir.