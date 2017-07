¿Nación bilingüe en 20 años?

A dos semanas de que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentara la Estrategia Nacional de Inglés, que, por cierto, llevará unos 20 años en dar frutos, los comentarios de los maestros la califican como un acto “populista”, ya que, primero, se requiere formar profesores en la materia y, segundo, aparte de la fuerte inversión para la creación de plazas de inglés tampoco se tiene la certeza de que el próximo presidente y su respectivo secretario de Educación decidan dar continuidad a este proyecto.

La verdad es que nadie sabe de dónde sacarán todo el dinero que se necesita para echar a andar proyectos como éstos; además, tienen el compromiso de elaborar e imprimir el nuevo programa y planes de estudios de educación básica con la respectiva capacitación de los docentes en servicio. Cuando se prometen sueldos de 21 mil pesos mensuales a los nuevos maestros de inglés a cambio de impartir 12 horas semanales de la lengua de Shakespeare, algo así como mil 800 horas de clases en cuatro años, ¿serán suficientes para que estudiantes de las 263 escuelas normales públicas del país aprendan el idioma? La interrogante es la misma, no olvidemos que este año el gasto educativo nacional sufrió un sustancial recorte y es por ello que muchos programas vigentes fueron cancelados o bien reducidos al mínimo.

¿Utopía o realidad? Después de seis años ¿tendremos una generación de alumnos capaces de leer los interesantes artículos que The New York Times publica o bien sentarse con su bolsa de palomitas frente al televisor para echarse todas las series de Netflix sin subtítulos. La apuesta está hecha, ahora los interesados deberán acreditar que poseen el nivel C1 (el penúltimo nivel más alto del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas) con una prueba del idioma aplicada por la Universidad de Cambridge; no importa la edad, el origen o el nivel escolar para acceder a estas plazas, lo que importa es el dominio del inglés y que sepan enseñarlo.

Tener una formación educativa bilingüe debe traducirse en mexicanos con un mayor nivel de vida, pues quien habla y escribe inglés puede encontrar un empleo con un 30 ó 50 por ciento de sueldo mejor que quien no lo habla; sin embargo, muchos profesores de Inglés egresados de una escuela normal superior no tienen trabajo; ironías de la vida o mala planeación.