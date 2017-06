México y los migrantes centroamericanos

Obligación de cualquier persona es denunciar el discurso antiinmigrante de Donald Trump y el resurgimiento de movimientos racistas, fascistas o simplemente intolerantes que está provocando. Para denunciarlo, basta comprender que esas mismas actitudes pueden fácilmente volverse contra cualquiera y en cualquier momento, por seguro que esté de su situación económica, limpieza racial, nivel cultural, etcétera. Dos guerras mundiales dan fe de ello. Y las secuelas de la Segunda Guerra han seguido provocando muerte, destrucción y migraciones forzadas. El Siglo 20 fue un siglo trágico en ese sentido y el 21 no parece serlo menos.

Pero denunciar a Trump no debe nublar la autocrítica. Los mexicanos tenemos toda posibilidad legal de exigir respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas en la frontera norte, pero tenemos la misma obligación de respetar los derechos de quienes cruzan nuestra frontera sur en busca de mejores oportunidades.

No digo nada nuevo. Se ha escrito mucho al respecto pero se olvida con una dolorosa y culpable frecuencia. Muy culpable porque, al cobijo de autoridades corruptas y corruptoras, muchos que transitan por nuestro suelo son humillados, violentados o asesinados sin apenas defensa. Aunque hay organismos no gubernamentales como “La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes” que, desde Tenosique y aprovechando el Día Internacional del Refugiado y Refugiada, alzan la voz. Me permito reproducir algunos de sus pronunciamientos: