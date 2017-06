En el mundo hay gente sorprendente que incluso con cada acto y sonrisa hace un planeta diferente, personas mágicas, dignas de admirar, ídolos reales. En esta ocasión deseo contarles de mi ídolo más grande, a quien tanto deseo seguir, un artista que trabaja día a día esculpiendo sobre piedras irregulares una mejor persona: a mí; que a base de consejos y palabras de aliento consigue que encuentre mi rumbo en reflejo de lo que él aprendió. Si él supiera que cada día que pasa es un intento por ser más como él, que cada lucha por vivir mi día a día lleva su impulso y que cada duda que me encuentro obtiene como respuesta ¿qué hubiese hecho él?

Y así es mi vida, no una de imitar sino una de crecer bajo su conocimiento y su amistad, agradeciendo los cientos de sacrificios que ha convertido en mis alegrías. Por ello y más un día del padre se debe de festejar y no hay mayor festejo que decirle aquellos sentimientos que por nuestra mente brotan, aunque no podamos estar junto a ellos. Cuidemos de nuestros padres como ellos ya lo han hecho por nosotros, una llamada o un mensaje, pero que sepan que nunca los olvidamos, que valen tanto para nosotros. Y si en tu vida no tuviste la misma suerte que yo, sólo queda una cosa: dar lo mejor de ti para que, con tus hijos, seas el mejor padre que se pueda imaginar.

Dudo que ser papá sea fácil, en especial si no existe un manual para ello, pero lo que sí estoy seguro es que se sabe que con amor todo se consigue. Felicidades papá.