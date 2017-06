Médicos sanos

Cómo médico interno de pregrado y previamente como estudiante de medicina, he tenido la oportunidad de conocer a cientos de allegados a mi profesión, entre enfermeros, doctores y técnicos y he encontrado un puñado de gente culta, ética, profesional; personas con un interés más profundo que su propio beneficio, gente cansada pero con ganas de seguir luchando con vocación, amor y magia; pero por desgracia,​ pese a lo bueno, lo malo abunda en ese personal “hechizado” para no llamarlo con palabras altisonantes a costas de su ignorancia, no en temas científicos claro, pero sí en cualquier otra área. El profesional de la salud está perdiendo esa sabiduría que lo caracterizaba, que convertía al médico en doctor sin doctorado. Pareciera que el poder los corrompe transformándolos en gente insensible y hasta grosera, sin interés por su alrededor, preocupados en enfermedades y no en pacientes mientras ignoran el juramento hipocrático.

He identificado 4 factores que llevan a un profesional de la salud a esta catástrofe: el primero es el subyugo de sus superiores, el segundo la exigencia e incomprensión de nuestros pacientes y nuestra familia, el tercero es advertido por la mala paga de los institutos públicos aunado a los horarios inhumanos, la falta de material así como de espacios para ejercer un adecuado trabajo y el cuarto por la falta de integridad personal.

Como pacientes nos toca comprender pero no dejar de exigir​ y como profesionales de la salud levantar la voz a la vez que formemos buenos equipos de trabajo donde la tolerancia, compasión y comunicación sean los estandartes de la profesión.

La salud es un conjunto de bienestar biológico, psicológico y social; si como profesionales de la salud queremos otorgarla, primero tenemos que estar sanos, haciendo así que la vanguardia en salud sea antes en materia de calidad humana que en tecnológica, como se intenta ahora.