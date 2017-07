¿Y si dejamos de circular un día?

Antes que nada me disculpo por mi ausencia, los extrañé. En todo este tiempo, mientras me trasladaba de casa a mi trabajo o realizaba actividades cotidianas como ir a una plaza, al banco o visitar a mi madre, he empezado a desesperarme un poco. El aumento del tránsito vehicular en la ciudad a diferentes horas y en un mayor número de puntos me tiene sorprendida, me recuerda a grandes ciudades del centro del país. Y me pregunto ¿qué puedo hacer para que no sea otra ciudad con problemas de traslado?

¡Y se me ocurrió una idea! No es que me haya propuesto descubrir el hilo negro ni nada parecido… simplemente es de sentido común: en esas “grandes ciudades” con una enorme cantidad de autos transitando, sus principales problemas son el aumento de tiempo de traslado de un sitio a otro, la constante alza del precio de la gasolina (aplica hasta en las pequeñas ciudades), pero el mayor es que, después de tantos años que han pronosticado los ecologistas, la contaminación las agobia en la actualidad.

La ciudad de Mérida y el Estado de Yucatán -y muchas otras partes de México- ya viven los primeros dos puntos, pero afortunadamente aún no padecen de una severa contaminación del aire si nos comparamos con otros sitios. Pregunto: ¿qué vamos a hacer?, ¿esperar a que tengamos que evitar hacer ejercicios en determinados horarios por los altos índices de contaminación (dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas suspendidas), ¿o mejor establecer un hoy no circula tu vehículo un día de siete? Creo que realmente impactaríamos en el tránsito vehicular y seguiríamos viviendo en la Mérida donde el traslado más largo es de 25 minutos (y no 40 por el tránsito).

Pero, soy sincera, la única forma que podría entrar a ese programa es teniendo conciencia de la importancia del mismo y sumado a que en caso de que falsee mi conciencia, yo reciba una multa por mover mi vehículo automotor.

Ahora viene la pregunta interesante: ¿acaso hoy día existe el servidor público al que le interese el tema y se anime a realizar acciones concretas o seguimos igual, entre autos y más autos?