Prevención, cultura corporativa

Si importas, exportas o intervienes en comercio exterior no esperes a que te visiten para ponerte al día, ni pasar un momento desagradable para darte cuenta de lo que debiste haber realizado; la prevención es un hábito indispensable en el manejo de tu empresa.

La autoridad sabe todo de ti, desde el momento que realizas el despacho aduanero de la mercancía y ésta pasa por su sistema automatizado hasta los siguientes cinco años. Todo este tiempo está vigilándote, realiza auditorías electrónicas para saber si estás cumpliendo de manera correcta o no en el entero de tus impuestos, las regulaciones o restricciones no arancelarias que imponen la autoridad aduanera o auxiliares; por todo ello no debemos esperar a tener una visita o incluso una carta invitación de regularizar nuestra situación fiscal.

Como importadores confiamos en que una vez que la mercancía llega a nuestro almacén toda la documentación que se anexa a nuestro expediente es correcta y certera, así como que cumple las regulaciones y obligaciones, ya que no tuvo problemas al salir, incluso porque el agente aduanal nos dijo que está correcto, pero es importante recordar que éste es la figura autorizada para apoyar al cliente y representarlo en el despacho de sus mercancías y sigue un contrato firmado y una carta de instrucción otorgada por el mismo, y por ello lo que obra en el pedimento y documentos anexos es información entregada por el cliente y únicamente insertada por el agente aduanal.

No obstante no debemos estar siempre confiados al 100 por ciento y argumentar que con llegar la mercancía a la aduana y no tener problemas en su despacho hay un expediente sano.

Debemos implementar procesos corporativos para revisar que la información que obre en nuestros expedientes sea la correcta, incluso contratar a profesionales en comercio exterior para hacer una auditoría preventiva, recordando que si se detectan anomalías y éstas se autorregulan antes de que la autoridad aplique las facultades de comprobación podemos corregirla sin consecuencias para ti.