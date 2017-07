La temporada de huracanes: mitos y verdades

Seguimos hablando de ciclones tropicales y hoy nos referiremos a lo que ya se debió de haber hecho (o se debe hacer) para enfrentarnos con éxito a la presente temporada de huracanes; debido a que vivimos en una zona donde año tras año tenemos que estar listos para hacer frente a este tipo de sistemas meteorológicos, se pueden anticipar desde el mes de abril algunas acciones: lo primero es preguntarse: ¿es segura mi casa? Si la respuesta es no, entonces ubicar el albergue más cercano y determinar cómo van a desplazarse a ese albergue los miembros de la familia, podar árboles que puedan causar daños a la infraestructura, impermeabilizar techos, limpiar desagües, asegurar techos si son de lámina, asegurar ventanas que lo requieran y sobre todo hacer un plan de contingencia familiar.

¿Cómo se hace esto último?, bueno pues el jefe o jefa de la familia convocará a una reunión de todos los que viven en la casa y repartirá responsabilidades y tareas a realizar en caso de amenaza real de impacto de un huracán. ¿Cuáles son estas tareas? Entre otras, ¿quién se va a encargar de las compras de los comestibles?, ¿quién asegurará el tinaco de agua y los objetos que puedan ser susceptibles de volverse proyectiles debido a la fuerza del viento?, ¿quién de asegurar tanques de gas y cosas que no estén fijas?, ¿quién pondrá combustible a los vehículos?, ¿quién irá al cajero o al banco para tener algo de dinero efectivo (hay que recordar que al no haber corriente eléctrica los cajeros no funcionan)? Todos estos son temas que debe resolver la familia.

Otros asuntos que se deben analizar en casa son qué se van a hacer con los animales domésticos, quién va a encargarse de ver la situación de las personas de la tercera edad que son parientes y viven solas.

En fin hay una serie de acciones y tareas que se deben repartir entre los integrantes de la familia y que a la hora de que se avise de una amenaza real por las autoridades de Protección Civil se actúe de inmediato; estamos en temporada de huracanes y más vale prevenir que lamentar.

Seguiremos en el tema.