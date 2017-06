Alerta gris... alerta gris...

Mare, qué semanita hemos tenido, sobre todo con los cambios de clima; pero donde está caliente la cosa y no precisamente por el clima es en el cambio de placas; es muy común ver en las redes toda clase de improperios por el número de horas que se tienen que hacer para poder realizar su cambio de negociante, dicen que hasta 10 horas hay que esperar, entre el tiempo de tu turno y el tiempo del trámite, y mucha gente echando culpa al gobierno. Ahora yo me pregunto: ¿hija, si ya lo sabes, por qué lo dejas de último? ¿Por qué no fuiste desde enero? La neta no me parece correcto que le echemos la culpa al gobierno de algo que fue producto de nuestra desidia, pero, en fin, todo lo dejamos para de último.

Mare, también hasta el último minuto estábamos sufriendo con el partido de México ayer. Lo que no entiendo es cómo es que hizo Osorio ocho cambios respecto del partido anterior. ¿Será para darle rotación a todos los jugadores, o para darle variedad al tipo de juego? Pero sí se reflejó en el encuentro, porque algo que parecía ser un choque fácil resultó un dolor de cabeza; por eso hay que escoger bien a los jugadores.

Por eso, haciendo una analogía, los partidos, al igual que la selección, deben escoger bien a sus jugadores; me imagino que todos deben estar pensando a quiénes van a mandar a la cancha electoral de 2018 que arranca en 2017, porque la precampaña a gobernador se abre el 24 de noviembre, así que ya deben estar sacudiendo la canasta para ver qué nombres van a salir. Y hablando de salir, ¿será que Chucho Pérez Ballote va a salir del PAN o al menos dejar la presidencia del Comité Municipal?, porque le sigue lloviendo sobre mojado; ahora salieron dos videos: uno donde está en pleno baxamis con una dama y otro donde está hablando, bueno donde está dando una lista de insultos de todos calibres, pero nos quedó claro que a él le vale kilómetros de... mejor no entremos en detalles. El presidente estatal del PAN debe tomar cartas en el asunto; a ver qué dice Don Paz.



Pero mientras vemos qué pasa, yo voy a preparar algo para comer que seguro será atún por varios días, porque con eso de que no llegó el huracán, fue alerta gris, alerta gris, todo lo que compraste achócalo en tu pi..., masinó.