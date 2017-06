Ganando se pierde y se pierde ganando

Una semana bastante intensa en la grilla: de entrada las elecciones en Veracruz, Coahuila y el Estado de México; se dieron con todo. Coahuila supuestamente no está resuelto, bueno nada está resuelto, pero parece que Coahuila y el Estado de México los gana el PRI; en medio de múltiples acusaciones y todas de fraude de unos contra otros, pero el caso es que, como es costumbre de López Obrador, está pidiendo voto por voto, que porque Delfina fue la que ganó. Lo que es una realidad es que ganando también se pierde y también se gana perdiendo. Aunque el PRI tuvo una victoria en el Estado de México, fue por un millón de votos menos que en la elección anterior, lo que debe de prender focos rojos en ese partido, y el avance de Morena es claro, aunque perdieron, avanzaron; a la que le fue como en feria es a Josefina que se ubicó con el PAN en cuarto lugar, ahora sí que como el Cruz Azul.

Ahora la pregunta es ¿por qué los resultados?, ¿por qué la gente que se ha dicho de un partido ahora cambia?, ¿por qué las traiciones dentro de un partido?, ¿por qué el fuego amigo cada día cobra más víctimas? La verdad, creo que en muchos de los casos la gente ya está cansada, está cansada de promesas incumplidas, está cansada de discursos que sólo respetan la forma y no el fondo, y la gente de los partidos se siente decepcionada, porque sucede en todos, que la gente que se tatua los colores, que los defiende a capa y espada son a los primeros que arrinconan y sobre todo se olvidan de ellos y les dan la espalda, son a los que les niegan los espacios, por la frase tan usada de “son de casa, aguantan”, dejando atrás y sin valorar todo lo que hacen por su partido, y le dan las posiciones a personas que sólo se la pasan criticando, tirando golpes en los medios o en las redes, y peor aún brincando de un partido a otro. Las guerras no se ganan sin los soldados, es importante el general, pero también los soldados. Los partidos no deben de olvidar sus cimientos. Veremos qué pasa en la elección del 18, la diferencia en Yucatán es que el gobernador ha dado buenos resultados a su partido. Veremos qué pasa, pero el 18 está más cerca de lo que parece, masinó.