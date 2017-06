Horchata vs cerveza

Una semana pasada por agua; sí que ha llovido en serio. ¿Será que por tanta lluvia todavía no sale el presidente estatal del PAN, Raúl Paz, a decir si continúa Chucho o le van a dar descanso? Tal parece que la lluvia vino a calmar un poco ese tema que está muy ácido, pero, en fin, habría que preguntar: ¿por qué lo protegen?, ¿será que todos están unidos en cadenita?, ¿o lo quieren como candidato?, ¿o simplemente es parte de ese doble discurso en el cual dicen una cosa pero actúan de otra forma? Es como el Frente Cívico Familiar que no ha dicho nada al respecto; ese estado de mudez sólo recupera el habla cuando se trata de hablar contra el PRI y más, en campaña.

Por cierto, se me hace muy acertada la propuesta del edil Mauricio Díaz de que se sancione a los que se estacionan de manera incorrecta en los cajones para personas con discapacidad; esa es una gran propuesta, porque da coraje ver cómo gente ocupa esos lugares con total desfachatez, todo por la flojera de no caminar un poco; ¡mare!, ya ni uno que carga tremendo mondongo.