Y las voces callaron

Mare, pues qué les cuento, como decía mi chichi: estoy que no alcanzo en mi trusa; bueno, yo no alcanzo en mi trusa, en mi pantalón, en mi camisa, y en muchas sillas, sobre todo en esas de refresco de cola, mare no alcanza uno ahí, y cuando por fin me la pongo, a los pocos minutos, empiezan como bailarina de ballet, a hacer split; pero les digo que estoy muy contento porque se coronaron mis Chivas, y mucha gente criticando porque no se marcó un penal, pues igual esas voces hubieran hablado cuando en el primer gol de Gignac, en el partido de ida, hizo una falta al empujar al defensa para poder disparar libre, o que en el partido de vuelta lo debieron haber expulsado; pero, en fin, el caso es que el que salió a proponer el juego en ambos partidos fue Chivas y hoy es justo campeón, aunque les ardaaaa a más de dos amariconistas.

Terminó la Semana de Yucatán en México, con un éxito absoluto tanto en lo artístico como en lo turístico y comercial; se rompieron todos los récords de asistencia y venta en esta edición 2017, aunque siempre hay voces que critican, pero los números y las palmas del público asistente son el bozal perfecto para estas voces malintencionadas.

Y estas mismas voces son las que siempre critican y señalan cualquier acción de algún integrante del partido revolucionario, pero causa gracia ver cómo esas voces se vuelven mudas cuando el color se torna azul, y es que, en días pasados, el alcalde de Mérida, Mauricio Vila, estuvo acompañando a Huacho Díaz en unos eventos en el oriente de Yucatán, en unos festivales; ¿acaso eso no es hacer campaña fuera de tiempo?, ¿acaso no hay cosas importantes en Mérida como para irse a pasear al interior del Estado?, ¿por qué eso no lo critican los panistas, y sí lo del frente?, ¿será que no se enteraron?, ¿será porque le gusta su Estado? Si tanto le gusta su Estado, debería de ver que la “Noche Blanca” no sea tan elitista, y le dieran espacios a los artistas yucatecos, o ¿por haber trabajado en un evento de otro gobierno se borra toda la trayectoria que puedan tener? Mare aquí se quedan mudas las voces, masinó.