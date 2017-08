"Candidato eclipsado"

Mare con eso de la tormenta Harvey siguen las lluvias, aunque por una parte refresca un poco, porque había un calor, afortunadamente era sólo uno, tal que se antojaba un bañito en la playa, y pues sí se puede, por un lado, porque todavía son vacaciones, al menos el xix, pero, por otra parte, no, porque todo el mundo anda corto de takín con el inicio de clases; más de dos vamos a hacer cola al monte y no precisamente para ir de cacería, sino al Monte de Piedad; en pocas palabras, está difícil buscar una solución al problema.

Mare lo que también parece muy difícil es la decisión de los candidatos, a pesar de que la elección es hasta el otro año, mare sí que está alborotado el gallinero, más bien el grillero, y una vez más se comprueba que quien paga la encuesta gana; es impresionante ver cómo ha salido en las redes tal cantidad de encuestas, pero lo más chistoso es que en todas gana uno distinto, jajajaja; mare ¿será que no se pone de acuerdo la ciudadanía?, o creo que encuestan a personas de distintos lugares, porque ¿cómo se explica uno que no coincidan las encuestas en materia de sus ganadores? Con esto sólo confunden a la gente y hacen que quede en conflicto, porque mientras los de arriba deciden todo, los de abajo y en medio se desgarran las vestiduras.

Lo que es una realidad es que todos están hechos bolas: el PAN no busca cómo conciliar entre Margarita Zavala y el chavo Anaya, que por cierto le están sacando unos trámites sobre unas propiedades de su familia. ¿Cómo lograrán que uno se baje del caballo? En el caso de Morena, pues lo tienen resuelto, porque su candidato lleva más de una década haciendo campaña. El PRD ni pinta ni da color, no sabemos si será el jefe de gobierno, Sr. Mancera, o por quién se decidirán, porque dicen que están coqueteando con la Sra. Ivonne Ortega. Del lado del PRI la cosa no está menos difícil, son muchos los toloques que se asoman; aunque mucho se ha dicho de Osorio y de Videgaray, hay quienes opinan que podría ser el Dr. Narro o el secretario de Hacienda Meade por la buena relación que tendría con dos de las fuerzas políticas del país, pero mientras tanto el candidato está en eclipse, porque está tapado, habrá que esperar que le den su xek para que se destape, masinó.n