"Luces, CÁMARA y poca acción"

Una semana bastante intensa, que no, pues xupí con las vacaciones, acabar se hicieron y ya por fin todos los dzirices a clases, los papás felices, aunque los maestros no tanto, ya ven que tienen costumbre de buscar hacer puentes, creo que más bien son ingenieros; pero eso sí, todos a clases y a esperar su paquete de Bienestar Escolar, este programa que implementó el Gobierno del Estado y que tanto beneficio lleva a las familias yucatecas.

Todos temblábamos cuando se acercaba septihambre al pensar en lo que teníamos que pagar entre útiles, uniformes y las famosas cuotas de cooperación voluntarias, que eran ahue... porque de voluntarias no tienen nada; sólo hay que pedirle a la SEP que esté muy atenta, porque hay escuelas donde se cometen irregularidades en la distribución de dichos paquetes o incluso les piden más útiles a los niños porque los del paquete no les van a servir, como en la escuela “Augusto Molina Ramos” que está en el sur, donde dicen que el paquete de Bienestar Escolar no van a usarlo porque las libretas son a rayas y ellos utilizan a cuadros, ¡qué clase de vacilada!

Otro tema que está candente son los famosos informes, mare las estaciones de radio y televisión están saturadas de la imagen de los informantes, que aprovechan los 15 días que les da la ley para poder promocionar su imagen, ahora sí que hay de todo en cada informe, y más en las redes sociales que muestran un gran movimiento con la promoción o la transmisión en vivo de dichos actos y donde se encuentra uno de todo, como el informe del alcalde de Teabo, Fabián Puc Naal, quien después de la ceremonia ofrecerá un show de travestis para fomentar la cultura familiar, seeeee.

Bueno y hablando de redes sociales, en los últimos días se ha visto bastante movimiento con el tema de la cámara hiperbárica que está en el Hospital O’Horán y se la van a llevar a otro estado; es verdaderamente inconcebible que Yucatán, que tiene la única cámara que puede atender a 20 personas al mismo tiempo, vaya a regalarla por razones que se desconocen y perder grandes beneficios en el tema de la salud, no sólo para buzos, sino para gente con quemaduras, amputaciones, diabéticos y recién operados; ojalá den una explicación y no sea sólo por cerrazón política, masinó.