"Se va a rayar Kanasín"

Mare qué calor y lluvias, y hablando de lluvias, cómo se han anegado las calles por tanto aguacero, y más con lo del huracán que iba a entrar a Yucatán por el sur. Estuvimos esperando al tal Franklin desde el lunes, pero nos quedamos solos con nuestras latas de atún, botellas de agua y demás negociantes de la despensa, porque el tal Franklin nos dijo: dispensa, porque no llego, pero Franklin, el huracán de los teclados. Nos dejaron vestidos y alborotados afortunadamente.

Pero eso del huracán no espantó a los vacacionistas, porque las playas de Yucatán se vieron con bastante movimiento de los que se fueron a echar un chapuzón y a tomar un poco de sol y algunas bebidas espirituosas antes de que empiecen los dzirices en la escuela, cosa que muchos papás anhelan, pero los maestros no tanto; otros que también se alegran del inicio de clases son los venteros, mare como hay venteros en las escuelas, desde las paletas hasta los chicharrones y los xeks de frutas, mare se me antojó uno de huayas.

Y hablando de los dzirices y los jóvenes, usted no don Marti, anunciaron el “Festival de jóvenes creadores” del 11 al 31 de agosto con un buen número de espectáculos de danza, teatro y música, y aprovecho el relajo para invitar al Teatro Daniel Ayala el 14 de agosto a las 7 pm para que gusten “La huira durmiente”, una obra con jóvenes actores haciendo teatro regional; la entrada es totalmente gratuita, lleven a toda la familia, seguro van a reír.

Por cierto, otros que están riendo de felicidad son los de Kanasín, resulta que una nueva inversión se hará en Yucatán, que se suma a la de la planta cervecera y la planta de envases, pues ahora se anuncia que la empresa internacional Walmart puso los ojos en Yucatán, específicamente en Kanasín, donde hará una inversión importante, de más de 650 millones, creando 500 empleos directos y 250 indirectos y dando grandes beneficios a la gente de esa ciudad. Sin duda, este anuncio es una gran inversión porque no sólo beneficia a la gente de Kanasín con la creación de empleos, sino también a los productores que ya no tendrán que pagar por trasladar su mercancía a Tabasco, que es donde estaba el centro de distribución más cercano de Walmart.

Bien por el alcalde Carlos Moreno por esta gestión, masinó.