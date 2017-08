"No se vale rajarse"

Nos acercamos a una fecha FIFA en la cual las selecciones de futbol alrededor del mundo se enfrentarán por la búsqueda de un boleto para la Copa Mundial de Rusia 2018. Para México esto significa medirse ante Panamá mañana en el Estadio Azteca en un partido que podría sellar la participación del combinado tricolor el año entrante en la competencia más importante del balompié mundial.

Entre “Coca-Cola en el desierto”, lesiones de último momento y problemas para decidir quién será el guardameta titular, México se encuentra en una situación privilegiada al presumir el primer puesto de la clasificación con 14 puntos. Esto mismo le permitiría, de manera práctica, poder comenzar a hacer las maletas y llevarla tranquila por lo que resta de la eliminatoria, lo cual no significa que deba hacerlo.

No olvidemos que en el anterior proceso mundialista se sufría una falta de resultados brutal que bordeó en la catástrofe hasta que llegó el famoso “God Bless America”. Aquella fúnebre derrota contra Costa Rica y el milagro logrado por los estadunidenses en tierras panameñas, que permitió a la Selección Nacional colarse al repechaje contra Nueva Zelanda y que a la postre le permitiría estar en Brasil 2014.

Regresando al día de hoy, Panamá se encuentra cuarto en el hexagonal con siete unidades, las cuales le permiten conservar el último puesto que brinda acceso al torneo en Rusia. A pesar de que no necesitan ningún aliciente extra, es de resaltar que los panameños traen mucho pique, hablando en lo futbolístico, con los mexicanos. Hay que recordar la “chilena” de Raúl Jiménez en su contra para saber que, al menos en la cancha, los centroamericanos no nos tienen mucho aprecio.

Con seguridad Juan Carlos Osorio hará uso de sus famosas rotaciones durante el par de partidos que habrá que disputar, no obstante, contra Panamá deberá sacar la artillería pesada. No vale relajarse. Ni los futbolistas y el técnico. No hay lugar para conformidades ni complacencias esta vez. Mañana, los jugadores tendrán que salir y asegurar su lugar en el Mundial de Rusia 2018.