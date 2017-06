Infortunios del egresado

Es su turno, está lista, su actitud demuestra que cada minuto que dedicó al estudio valió la pena, ha puesto su espíritu en este proyecto que le ha llevado años de preparación; por fin ha finalizado la carrera, ella es Paulina, estuve en su ceremonia académica. Qué gran fiesta de los graduados, con vestidos elegantes, baile y selfies y se divirtieron.

En Yucatán, cada año egresan en promedio entre ocho mil y diez mil jóvenes de la universidad. De cada 10 egresados, cinco se tambalean entre titularse o no, de los cuales dos logran hacerlo después de haber transcurrido dos años o más, mientras que los otros tres no lo hacen, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Educación estatal.

Los documentos indispensables para el trámite de la titulación son: cubrir los requisitos académicos pertinentes, pagar ciertas cuotas para que la universidad expida el título y solicite la cédula profesional ante la SEP.

Hablando de cuotas, se requiere cubrir la cantidad que va de 15 mil hasta 20 mil pesos, dependiendo de la escuela pública o privada para realizar el trámite del proceso de titulación. Ante esto, hay quienes omiten esa parte porque obtienen un empleo de inmediato, según dicen para ahorrar y luego titularse, lo cual a veces se les olvida y no lo realizan. Teniendo como consecuencia que esos años de estudio se reduzcan a ser sólo “pasantes”.

Autoridades, no hay que bajar la guardia, es importante cerrar esa brecha que impide a los jóvenes no formalizar su formación superior. Culminar este importante ciclo nos hace crear una competencia de profesionales con la solidez que se requiere, además de no coartar la posibilidad de que puedan aspirar a un posgrado.

Espero para Paulina, así como todos los que egresarán muy pronto de la universidad, que tengan la suficiente solvencia económica para realizar este proceso lo más pronto posible o busquen alternativas. Como sugerencia para los que se graduarán el próximo año: ahorren. Valoren la quemada de pestaña, hagan suyo el título.