Preguntas incómodas

En lo que va del año, fueron más de seis personas las que me han preguntado ¿para cuándo te vas a casar? Por respeto, les doy mi respuesta con una enorme y falsa sonrisa. Aunque sinceramente me dan ganas de responder que apenas tengo 25 años, aún no poseo una propiedad y ¿casarme?, ¿ahora?, ¿en esta situación?… Lo dudo mucho. No lo descarto, para tranquilidad mía y de ustedes, coincido con esa mayoría de mujeres que sueña con un vestido espectacular, el baile romántico con su futuro esposo y la noche de luna llena; bueno, de casi todas. También, existe esa parte proporcional de las “single ladies”.

Esta semana, en la fila del cine, conocí a una mujer de casi 60 años. Tenía la cabeza inclinada porque leía el blog de alguien en las redes sociales. De la nada, me dijo: “Benditos Millenials, me hubiera encantado haber nacido en su época”. Dirigí mi mirada de asombro hacia ella, me causó mucha curiosidad saber cuál era su opinión.

“Antes, cuando cumplías 18 años y tenías novio, te preguntaban: ¿para cuándo el anillo?, yo, a los 23 me casé. Después, al poco tiempo tuve mi primer hijo. Mientras más pronto los tuvieras mejor eras considerada ante la sociedad ”, exclamó.

Me dijo que es una mujer que se mantiene a la vanguardia, moderna, gracias a su acercamiento a la tecnología y a sus nietas. Me dio a entender que al parecer las jóvenes que se van adentrando a la edad adulta no tienen tanta presión como las de antes; ahora no es mal visto ser una single lady (soltera) explorando el mundo, viajando, demostrando ser políticamente independiente. A diferencia de la mujer de los años 70 u 80, quienes eran presionadas para formalizar su vida y tener hijos para que nunca seas señalada como la tía solterona.

Agregaría que el interrogatorio incómodo no cambia, aunque la frecuencia con la que se pregunta sí es menor que en esos años. La libertad se refleja desde la mujer para toda la sociedad. Sí se están dando los cambios. #Goodvibes.