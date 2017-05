"¡Ni en un millón de años!", fueron las últimas palabras de Paulina a Luis, cuando descubrió que le era infiel con una compañera del trabajo. Seguidas de un fuerte portazo.

Nunca olvidaré esa mañana, mi teléfono no paraba de sonar, creía que era mi alarma, me encontraba muy a gusto con Morfeo. Cuando logré despertar, calculé la hora, eran como las 7 de la mañana, en domingo. ¡Genial!

En seguida tomé el smartphone, las ocho llamadas perdidas eran de Paulina, logré abrir bien los ojos. Somos amigas desde secundaria y el hecho de que me hablara a esa hora indicaba que algo había sucedido. Se me enchinó la piel e inmediatamente le marqué.

Me contestó, casi no podía hablar, la mujer, de 25 años, sollozaba, mientras era sofocada por suposiciones de cada acción que Luis había hecho en el pasado: el aromatizante del auto, las salidas nocturnas para “rescatar a un amigo”, “el ver el fut en casa de un compañero de la empresa”, entre muchas otras. Sí, tenía sentido. Tenía todas las piezas unidas del rompecabezas, según yo. En ese momento supe que razones para ser infiel hay miles.

Entonces, le pedí que respirara hondo, le cuestioné: “¿Hace cuánto tiempo lo sospechabas?”. “Desde hace 3 meses”, respondió. Por último, le pregunté si lo había platicado con él. Respondió con un rotundo ¡No! Me comentó que había entregado todo a su pareja: tiempo (sí, vivían juntos), cariño, amor. Al llegar a este último le pregunté “¿Lo amas?”. “No lo sé”, fue su respuesta.

Dudo si realmente Paulina lo amó; me pregunto si fue fiel a sí misma, no congeniaba mucho con la familia de su exnovio, se obligaba a ir a conciertos de música de banda cuando ella en realidad adora escuchar a la orquesta sinfónica, tratando de convencerse con un “en un futuro no me casaré con su familia, me casaré con él”. La infidelidad y la deslealtad tienen algo en común: la mentira.

Me pregunto: ¿Quién mintió primero realmente?