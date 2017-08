"Sugerencias para leer a gusto"

Las mexicanas y los mexicanos sí leemos... pero algo corto, que no sea cansada la lectura, de preferencia el periódico, un blog, si acaso libros que no tienen letras chiquitas, de esos donde escasean las hojas, etc. Esto me comentaron algunos compañeros a los que les pregunté esta semana si han leído un libro recientemente.

¡Uay!, imaginar que no han tenido el placer por el que pasa todo lector. Porque cuando sólo te queda un capítulo para finalizar el libro, estás con la incertidumbre, la duda de ¿qué pasará? Tienes un personaje favorito, cuentas las horas para saber cuándo despertar y conocer el desenlace de la historia. Amanece, se acelera tu corazón, es la emoción, poco a poco las páginas se agotan, lees la última oración. Terminas feliz, enojado o triste. Cierras el libro. Lo vuelves a abrir, regresas a la última oración y no lo puedes creer. Por un lado, ya quieres devorarte la segunda parte, si se trata de una saga. En todo caso de estar insatisfecho, analizas los posibles finales.

Me causa conflicto pensar que en general se dedican sólo 38 minutos a leer por sesión; según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en febrero de este año, de cada 100 personas sólo 45 contestaron haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses.

Ante esto, te reto a sacar al lector que llevas dentro, esto ayudará:

1. Lee frente al mar.

2. Lee debajo de las sábanas de la cama acompañada(o) de una linterna.

3. Léele a tu pareja, mejor amiga o amigo o a tu familia.

4. Lee en tu restaurante favorito y con una copa de vino.

5. Lee en voz alta en el transporte público –es mejor que cantar con los audífonos puestos, te escucharás- mientras viajas al trabajo.

6. Lee inmediatamente al despertar.

7. Lee en las pirámides del Fraccionamiento del Parque por las mañanas o en la tarde.

8. Lee sobre la rama de un árbol.